Edenred : chiffre d'affaires stable au 3e trimestre, objectifs confirmés

Edenred, société de services prépayés qui commercialise notamment les Tickets Restaurant, a confirmé mercredi ses objectifs pour 2026, année marquée par des changements réglementaires en Italie et au Brésil, qui ont pesé sur l'activité du troisième trimestre, restée stable.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le groupe a engrangé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 725 millions d'euros, stable par rapport à la même période de 2025, selon un communiqué de presse. Les analystes interrogés par Factset tablaient sur un chiffre d'affaires de 711 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires opérationnel - hors revenus purement financiers - est également stable à 667 millions d'euros. Sur les neufs premiers mois de l'année, il s'élève à 2 milliards d'euros, en hausse de 1,1 %. Il grimpe de 7,6 % en excluant l'impact de changements réglementaires au Brésil et en Italie.

Les activités de titres-restaurant dans ces deux pays représentent pour chacun 10% du chiffre d'affaires opérationnel du groupe. lls ont mis en place un plafond sur les commissions reversées par les commerçants pour l'activité titres-restaurants et titres-alimentation, à 5 % en Italie depuis septembre 2025 et 3,6 % au Brésil depuis fin février 2026.

De ce fait, "2026 est une année de +rebasage+", au cours de laquelle l'Ebitda (excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité) devrait reculer de 7 % à 10 %, a confirmé le groupe.

Mais Edenred envisage "le retour à une croissance profitable et durable à partir de 2027", a déclaré sa directrice générale finance, Virginie Duperat-Vergne, lors d'une conférence téléphonique, avec "une croissance organique de l'Ebitda comprise entre 8 % et 12 %" en 2027 et 2028.

Au troisième trimestre, l'activité "avantages aux salariés" (titres-restaurant, cartes cadeaux, plateformes), qui représente plus de 60 % du chiffre d'affaires d'Edenred, affiche un recul de 4,5 %.

L'activité "mobilité" (cartes de recharge électrique, maintenance, péage et parking...) progresse de 16,3 %, tandis que les "solutions de paiement et nouveaux marchés" sont en chute de 15,8 %.

Malgré les revers réglementaires au Brésil et en Italie, "nous continuons à voir beaucoup de potentiel dans ces deux marchés, qui restent l'un comme l'autre des marchés largement sous-pénétrés dans lesquels nous continuons de conquérir de nouveaux clients, notamment beaucoup de PME", a affirmé Virginie Duperat-Vergne.

Le ciblage des PME fait partie de la stratégie à trois ans du groupe, qui "repose sur la combinaison d'un nombre croissant d'utilisateurs et d'un revenu plus élevé par utilisateur", a-t-elle ajouté.