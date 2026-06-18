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Edenred bondit sur fond de rumeurs de rachat par BC Partners
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 10:40

Edenred EDEN.PA grimpe nettement en Bourse jeudi après une information de presse selon laquelle le spécialiste des titres-restaurant fait l'objet de l'intérêt du fonds d’investissement britannique BC Partners.

A Paris, vers 09h05 GMT, l'action monte de 15,3% à 23,86 euros, signant la meilleure performance de l'indice SBF120

.SBF120 et entraînant dans son sillage le titre de son concurrent Pluxee, qui progresse de 6,4% à 12,11 euros.

Selon le quotidien en ligne français La Lettre, BC Partners envisagerait une prise de contrôle suivie d'un retrait de la cote. Le groupe de capital-investissement cherche un partenaire pour réaliser l'opération et a approché quatre fonds, dont le canadien PSP Investissements, est-il précisé dans l'article.

BC Partners envisagerait une offre d'environ 27-28 euros par action Edenred, d'après La Lettre.

Contacté par Reuters, Edenred a confirmé avoir été approché par des fonds d’investissement, ajoutant qu’il n’existait aucune certitude quant à la poursuite de leur intérêt ni quant à l’existence d’une possible opération.

"Edenred demeure concentré sur l’exécution de sa stratégie Amplify25-28 et sur la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes", a ajouté le groupe dans une déclaration par courriel.

BC Partners n'a pas souhaité faire de commentaire.

Edenred, sous pression en Bourse depuis la fin de l'année dernière en raison de contraintes réglementaires pour son activité Repas et alimentation, notamment en Italie et au Brésil, est actuellement valorisé à moins de 5 milliards d'euros.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec la contribution de Margaux Perrin, édité par Augustin Turpin)

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