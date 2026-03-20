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Ecolab acquiert CoolIT Systems pour 4,75 milliards de dollars
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lasociété de solutions pour l'eau Ecolab

ECL.N a déclaré vendredi qu'elle avait accepté d'acquérir CoolIT Systems, un fournisseur de technologie de refroidissement liquide pour les centres de données d'IA, auprès de KKR KKR.N pour un montant de 4,75 milliards de dollars en numéraire.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ECOLAB INC
258,690 USD NYSE -1,20%
KKR & CO
90,610 USD NYSE -0,04%
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