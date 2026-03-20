Ecolab acquiert CoolIT Systems pour 4,75 milliards de dollars

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Lasociété de solutions pour l'eau Ecolab

ECL.N a déclaré vendredi qu'elle avait accepté d'acquérir CoolIT Systems, un fournisseur de technologie de refroidissement liquide pour les centres de données d'IA, auprès de KKR KKR.N pour un montant de 4,75 milliards de dollars en numéraire.