Ecolab acquiert CoolIT Systems pour 4,75 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lasociété de solutions pour l'eau Ecolab
ECL.N a déclaré vendredi qu'elle avait accepté d'acquérir CoolIT Systems, un fournisseur de technologie de refroidissement liquide pour les centres de données d'IA, auprès de KKR KKR.N pour un montant de 4,75 milliards de dollars en numéraire.
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