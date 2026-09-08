eBay enquête sur la manière dont des kits de test de détermination du sexe, interdits, ont pu être mis en vente en Inde ; les annonces ont été supprimées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Reuters a recensé au moins neuf annonces eBay proposant des kits de test de détermination du sexe en Inde

* Les prix varient entre 6,99 $ et 156,59 $, frais de port internationaux via eBay compris

* L'Inde interdit ces produits en vertu d'une loi de 1994 sur la détermination prénatale du sexe

* Des avis distincts émanant d’Inde visent les résultats de recherche Google relatifs à la prédiction du sexe

par Munsif Vengattil

eBay a lancé un examen interne des mesures de sécurité de son site de vente en ligne après que Reuters a signalé que plusieurs kits de prédiction du sexe étaient disponibles pour une livraison en Inde, où leur utilisation constitue une infraction pénale en vertu d’une loi visant à lutter contre le fœticide féminin.

Après que Reuters a signalé à eBay la semaine dernière que neuf annonces sur la plateforme proposaient des kits de test de détermination du sexe, notamment ceux fabriqués par des marques telles que SneakPeek et Peekaboo, proposés par des vendeurs tiers pour une livraison en Inde, eBay a supprimé ces annonces.

«Ces annonces enfreignaient la réglementation locale et les politiques d’eBay, et nous réexaminons actuellement ces contrôles, y compris les procédures d’expédition et de paiement concernées, afin de déterminer si des améliorations supplémentaires sont nécessaires», a déclaré eBay à Reuters dans un communiqué.

« eBay a mis en place des contrôles visant à empêcher que certains produits de prédiction du sexe ne soient visibles en Inde », a-t-il ajouté.

EBay, qui compte 136 millions d’acheteurs actifs à l’échelle mondiale, est l’une des plus grandes places de marché en ligne au monde, sur laquelle seuls des vendeurs tiers proposent des produits. EBay ne dispose pas de site de vente en ligne local en Inde, mais assure la livraison dans ce pays.

Des plateformes telles qu’Amazon et eBay EBAY.O ont déjà fait l’objet d’une surveillance accrue en Inde pour avoir mis en vente des produits soumis à des restrictions, notamment des articles issus d’espèces sauvages interdits et des cigarettes électroniques.

Le site américain d’Amazon, qui expédie de nombreux produits à l’international vers l’Inde, propose bien des produits permettant de déterminer le sexe d’un fœtus, mais n’assure pas de livraison en Inde, comme l’a révélé une enquête de Reuters.

LA LOI INDIENNE

La loi indienne de 1994 sur la détermination prénatale du sexe a été adoptée à la suite d’une forte baisse du nombre de filles nées pour 1 000 garçons, après la généralisation de la technologie des échographies. Les militants ont affirmé que cette technologie permettait aux parents de connaître le sexe du fœtus suffisamment tôt pour avorter les fœtus de sexe féminin plutôt que d’élever une fille.

La préférence pour les enfants de sexe masculin trouve ses racines dans les coutumes d’héritage patrilinéaires, dans l’attente que les fils subviennent aux besoins de leurs parents lorsqu’ils sont âgés, ainsi que dans les demandes de dot formulées lors des mariages par le marié et sa famille, malgré l’interdiction de cette pratique en vigueur depuis plusieurs décennies.

Les violations de la loi sur la détermination prénatale du sexe peuvent être passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison, avec des sanctions plus sévères en cas de récidive. Le ministère indien de la Santé n’a pas répondu aux demandes de commentaires concernant les conclusions de Reuters.

C’est la société de cybersécurité FalconFeeds qui a été la première à signaler ces annonces sur eBay à Reuters. Ces annonces proposaient des kits de test de détermination du sexe à des prix allant de 6,99 $ à 156,59 $, avec livraison en Inde.

L’une de ces annonces sur eBay proposait le kit “Peekaboo”, fabriqué par la société américaine DNA Diagnostics Center, et présenté sur le site comme permettant de “connaître le sexe de votre bébé dès la 6e semaine… précis et facile à utiliser”, avec “LIVRAISON GRATUITE”.

DNA Diagnostics Center a déclaré à Reuters dans un communiqué qu’elle ne vendait ni ne distribuait ces kits destinés à la revente en Inde, ajoutant qu’elle ne contrôlait pas les actions de tiers indépendants une fois le produit acheté.

SneakPeek n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L'INDE S'ATTAQUE AUX RÉSULTATS DE RECHERCHE DE GOOGLE

Signe des préoccupations croissantes de New Delhi concernant ces produits, Peekaboo — bien qu’il ne soit pas officiellement vendu en Inde — a été mentionné séparément dans deux avis du gouvernement indien datés du 9 août et adressés à Google, demandant le retrait des résultats de recherche renvoyant vers le site web de l’entreprise.

Ces avis, consultés par Reuters et envoyés par le ministère indien de la Santé, indiquaient que le moteur de recherche indien de Google fournissait des “informations contraires à la loi” qui conduisaient les utilisateurs vers des pages web “promouvant ou faisant la publicité, directement ou indirectement, de la prédiction du sexe d’un enfant à naître”.

Les moteurs de recherche peuvent généralement empêcher l’affichage de liens vers des sites web spécifiques dans les résultats destinés aux utilisateurs d’un pays donné.

Dans ces avis, le ministère a joint des captures d’écran de trois recherches Google — “test Peekaboo”, “acheter un test Peekaboo en ligne” et “garçon ou fille” — qui renvoyaient vers le site web de Peekaboo. Il a demandé à Google de mettre fin à cette pratique, conformément à la législation indienne.

Une vérification effectuée mardi par Reuters a révélé que ces trois recherches donnaient des résultats renvoyant vers le site web de Peekaboo.

Google et le ministère indien de la Santé n’ont pas répondu aux demandes de Reuters.