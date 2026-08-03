EasyJet prolonge le délai accordé à Castlelake jusqu'au 7 août

EasyJet a annoncé lundi que le Takeover Panel britannique avait repoussé du 3 au 7 août la date limite accordée à Castlelake pour annoncer une offre ferme ou renoncer à son projet d'acquisition. Cette échéance est désormais alignée sur celle fixée à Apollo Global Management, alors que la bataille pour le contrôle de la compagnie aérienne à bas coûts entre dans une phase décisive.

La compagnie a précisé avoir accordé à Apollo et à Castlelake un accès aux informations nécessaires à leurs travaux de due diligence depuis la réception de leur dernière proposition.

EasyJet soutient actuellement l'offre de 5,7 milliards de livres sterling (environ 7,68 milliards de dollars) présentée en juillet par Apollo Global Management, jugée supérieure à la proposition précédente de 5,5 milliards de livres soumise par Castlelake.