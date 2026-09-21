DZ Bank reste à conserver sur Hugo Boss malgré la montée de Frasers

DZ Bank a renouvelé lundi sa recommandation "conserver" sur Hugo Boss, assortie d'une valeur intrinsèque de 40 euros, estimant qu'il n'est ni l'heure d'acheter le titre ni de le vendre avec la montée au capital actuelle de Frasers Group.

Dans une note de recherche publiée dans l'après-midi, la banque allemande rappelle que Hugo Boss est récemment descendu d'un cran dans les indices boursiers allemands, passant du MDAX regroupant les valeurs moyennes au SDAX composé de petites valorisations.

Parallèlement, le groupe de distribution britannique Frasers se renforce au capital, ce qui lui a permis de nommer à la tête du conseil d'administration de la maison de mode son directeur général trentenaire Michael Murray.

Un rachat tout "en douceur"

En profitant du récent accès de faiblesse de l'action et de son transfert vers le SDAX, Frasers a réussi à placer son propre patron à la tête de Hugo Boss, lui offrant un boulevard pour augmenter progressivement ses parts dans l'entreprise, souligne DZ Bank.

L'établissement ajoute que le distributeur britannique a recours à des instruments financiers pour racheter petit à petit des actions Hugo Boss de manière discrète, ce qui lui permet de prendre progressivement le contrôle de la société sans avoir à s'acquitter de la grosse prime de rachat habituellement versée aux actionnaires lors d'une offre publique portant sur la totalité du capital.

A la Bourse de Francfort, l'action Hugo Boss grignotait 0,2% à près de 38,1 euros lundi après-midi, évoluant toujours légèrement au-dessus du prix de l'OPA déposée par Frasers (38 euros).