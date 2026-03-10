Duke Energy s'affaiblit en début de marché après l'offre majorée d'obligations convertibles de 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de la compagnie d'électricité Duke Energy DUK.N ont baissé de 0,8 % à 130,04 $ avant le marché, après avoir levé plus de fonds que prévu ** La société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a annoncé mardi le prix de 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles à 3 % (CBs) à échéance 2029

** Le prix de conversion initial de 160,57 $ est supérieur de 22,5 % au prix de clôture de 131,08 $ ** Les actions de DUK ont terminé en baisse de 1,1% le lundi après que la société ait annoncé une offre de 1 milliard de dollars pour rembourser une partie de son capital de 1,725 milliard de dollars d'obligations convertibles à 4,125% venant à échéance le 15 avril 2026, et pour les besoins généraux de l'entreprise

** Jusqu'à lundi, les actions ont augmenté d'environ 12 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 9 % pour le S&P 500 Utilities .SPLRCU

** 10 des 23 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat"; 12 la considèrent comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; PT médian de 139 $ en hausse par rapport à 133 $ il y a un mois, selon les données de LSEG