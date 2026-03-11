 Aller au contenu principal
Dassault Aviation dévoile son nouveau Falcon
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 07:10

Dassault Aviation indique avoir dévoilé son nouvel avion d'affaires, le Falcon 10X, lors d'une présentation devant plus de 400 clients, partenaires et dirigeants de l'aviation réunis dans un nouveau hall de production à Bordeaux-Mérignac.

"Le Falcon 10X offre la cabine la plus grande, la plus confortable et la plus polyvalente jamais imaginée pour un avion d'affaires, redéfinissant ce que peut être l'expérience en vol des passagers", affirme le constructeur aéronautique.

En termes de confort, le nouvel appareil est doté d'un intérieur 20 centimètres plus large et 5 centimètres plus haut par rapport au concurrent le plus proche, ainsi que de 38 hublots extra-larges, presque 50% plus grands que ceux du Falcon 8X.

Le Falcon 10X volera à des vitesses approchant le mur du son, avec 0,925 Mach en pointe, et aura une autonomie de 13 890 km permettant d'assurer des liaisons comme New York à Shanghai, Los Angeles à Sydney, São Paulo à Dubaï ou Pékin à Paris.

Sa structure combine les dispositifs hypersustentateurs traditionnels de Dassault Aviation, volets et becs, avec une architecture composite de nouvelle génération qui améliore l'efficacité aérodynamique tout en réduisant le poids.

Par ailleurs, le Falcon 10X intègre le cockpit NeXus, conçu pour réduire la charge de travail des pilotes et améliorer la compréhension de l'environnement opérationnel, surtout durant les phases de vol exigeantes.

La présentation du roll-out étant passée, le programme Falcon 10X se dirige maintenant vers les essais en vol. Après son premier vol, l'avion fera l'objet d'une campagne d'évaluation approfondie visant à valider ses performances et à préparer sa mise en service.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
345,400 EUR Euronext Paris +1,83%
