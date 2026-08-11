Duke Energy en hausse après la vente d'unités de capital pour un montant de 1,75 milliard de dollars

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11 août - ** Les actions de Duke Energy DUK.N ont progressé de 0,4 % à 121,65 dollars en pré-ouverture après l'obtention d'une levée de fonds destinée au refinancement de sa dette ** Le groupe de services publics basé à Charlotte, en Caroline du Nord, annonce le prix de 35 millions d'unités de capital à 50 dollars, pour un montant total de 1,75 milliard de dollars

** Ces unités de capital obligatoirement convertibles à 3 ans offrent un dividende annuel de 7,75 %; leur seuil de conversion, fixé à 151,47 dollars, est supérieur de 25 % au dernier cours de clôture de l'action, qui s'établissait à 121,19 dollars ** L'action DUK a perdu près de 3 % lundi après que la société a dévoilé une offre destinée à racheter ses obligations en circulation de 500 millions de dollars à 3,25 % échéant en 2082, à rembourser partiellement ses billets de trésorerie et à financer ses besoins généraux

** Barclays, BofA, Mizuho, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Truist et Wells Fargo sont les chefs de file de l’opération

** À la clôture de lundi, l’action DUK affichait une hausse de 3,4 % depuis le début de l’année, surpassant la progression d’environ 1 % du secteur des services publics de l’indice S&P 500 .SPLRCU

** La note moyenne de 23 analystes est “acheter”; l'objectif de cours médian est de 138 dollars, selon les données de LSEG