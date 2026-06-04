 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Drone Volt présent au forum Eurosatory
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 07:59

Le constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne présentera ses dernières solutions au salon Eurosatory, du 15 au 19 juin à Paris-Nord Villepinte.

Les produits du groupe apportent des réponses opérationnelles à des problèmes complexes, pour des missions de déminage, de lutte contre les incendies, de surveillance, d'inspection ou de détection de risques chimiques.

Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt a précisé : "à l'occasion d'Eurosatory, nous présenterons l'ensemble de nos solutions duales, développées en France et destinées aux acteurs de la sécurité et de la défense. Portée par des partenariats stratégiques et une demande en croissance, Drone Volt se prépare à renforcer ses capacités de production en s'appuyant sur son expertise industrielle et son savoir-faire R&D, pour répondre aux besoins spécifiques qui nous sont exprimés par les utilisateurs. Nous présenterons également nos dernières innovations qui contribuent à la lutte anti-drones, dans un contexte d'évolution des doctrines d'intervention".

Valeurs associées

DRONE VOLT
0,4400 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,91 -0,49%
ABIVAX
71,25 0,00%
CAC 40
8 150,42 0,00%
2CRSI
55,45 0,00%
SOITEC
165,7 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank