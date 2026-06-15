DRONE VOLT : DRONE VOLT poursuit son expansion internationale dans l'énergie avec une mission réussie en Norvège et de premiers échanges prometteurs en Australie

Villepinte, le 15 juin 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, poursuit son développement international avec une nouvelle mission réussie en Norvège et une présence remarquée en Australie aux côtés de son partenaire AMPACIMON.

Une nouvelle mission à l'international avec AMPACIMON

Les équipes spécialisées POWERLINE de DRONE VOLT EXPERT ont réalisé avec succès une mission d'installation de capteurs DLR AMPACIMON en Norvège à l'aide du système propriétaire LineDrone DLR, confirmant l'expertise de DRONE VOLT dans les opérations sur les réseaux électriques à très haute tension pouvant atteindre 735 000 volts (735 kV).

Cette intervention s'est déroulée dans un environnement particulièrement exigeant, caractérisé par un relief accidenté, une végétation dense et des contraintes d'accès importantes. Grâce à l'expertise de ses télépilotes et à la maîtrise de ses procédures d'intervention, DRONE VOLT EXPERT a procédé à l'installation de capteurs DLR (Dynamic Line Rating) destinés à optimiser en temps réel les capacités de transit des lignes électriques.

Pour mémoire, le système LineDrone DLR permet l'installation rapide, sécurisée et sans interruption de service de capteurs de surveillance dynamique des lignes électriques . Cette technologie contribue à optimiser l'utilisation des infrastructures existantes, à améliorer la résilience des réseaux et à accompagner l'intégration croissante des énergies renouvelables.

Cette nouvelle mission s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre DRONE VOLT et AMPACIMON, dont l'objectif est d'accompagner les gestionnaires de réseaux électriques dans l'optimisation de leurs infrastructures grâce à des solutions innovantes, sûres et économiquement performantes.

Une présence à un évènement majeur en Australie

Parallèlement à cette réussite opérationnelle, DRONE VOLT était présent à l' Australian Energy Week 2026 , un évènement majeur qui s'est déroulé du 9 au 12 juin 2026 à Melbourne (Australie), afin de rassembler les principaux acteurs de la production, du transport et de la distribution d'énergie de la région Asie-Pacifique.

À cette occasion, les équipes de DRONE VOLT ont rencontré de nombreux gestionnaires de réseaux électriques, producteurs d'énergie, opérateurs de transport et de distribution d'électricité ainsi que les principaux acteurs du secteur de la haute tension afin d'échanger sur les enjeux liés à l'optimisation des réseaux, à l'augmentation des capacités de transit des lignes électriques, à la fiabilisation des infrastructures critiques et à l'intégration des nouvelles technologies au service de la transition énergétique.

Cette présence, aux côtés d'AMPACIMON, permet à DRONE VOLT de renforcer sa visibilité auprès des grands donneurs d'ordre du secteur énergétique et de poursuivre le développement international de ses activités POWERLINE sur des marchés à fort potentiel.

Avec des opérations désormais réalisées en Europe et en Amérique du Nord et le développement de nouvelles opportunités en Océanie, DRONE VOLT confirme sa position d'acteur international de référence dans le domaine des interventions aériennes spécialisées sur les infrastructures énergétiques .

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Cette nouvelle mission réalisée avec succès en Norvège confirme la capacité de nos équipes à intervenir dans les environnements les plus exigeants. Notre présence à Melbourne aux côtés d'AMPACIMON témoigne également du potentiel de développement international de nos solutions POWERLINE auprès des gestionnaires de réseaux électriques du monde entier. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, jeudi 16 juillet 2026.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr