DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce sa participation au forum EUROSATORY 2026 : des solutions drones françaises au service des forces de sécurité et de défense

Villepinte, le 4 juin 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, présentera ses dernières solutions au salon EUROSATORY, du 15 au 19 juin à Paris-Nord Villepinte, dans un contexte de dronisation croissante des forces de sécurité.

Les drones développés par DRONE VOLT, de conception française, apportent des réponses opérationnelles à des problématiques complexes, pour des missions de déminage, de lutte contre les incendies, de surveillance, d'inspection ou de détection de risques chimiques.

Cette expertise duale de DRONE VOLT s'appuie notamment sur la présence, au sein de ses équipes, de plusieurs anciens officiers issus des armées de Terre, de l'Air et de la Marine, apportant une forte valeur ajoutée aux utilisateurs des forces de sécurité et de défense, ainsi qu'aux grands industriels intégrateurs internationaux.

Sécuriser les zones sensibles : détection de mines et d'explosifs

Le HERCULES 20, drone gros porteur capable d'emporter jusqu'à 15 kg de charge utile, est actuellement déployé en Ukraine pour des missions de détection de mines et de restes explosifs, grâce à l'intégration d'un magnétomètre embarqué.

Ces opérations de déminage permettent de sécuriser des zones post-conflit sensibles et illustrent la capacité des drones à intervenir dans des environnements à haut risque, tout en réduisant l'exposition des équipes au sol.

Une première en France : expérimentation de lutte incendie sur éolienne par drone

Dans sa configuration High-Dra, le drone HERCULES 20 a été mobilisé dans le cadre d'une expérimentation menée avec le SDIS de l'Oise, visant à tester l'intervention sur un incendie d'éolienne.

Grâce à sa configuration High-Dra de pulvérisation haute pression, le drone a pu projeter 250 litres d'eau à 240 bar de pression pendant plus de 10 minutes, à une hauteur de 96 mètres, en maintenant sa stabilité malgré un vent soutenu.

Cette expérimentation réussie illustre le potentiel des drones pour compléter les moyens traditionnels d'intervention dans des zones difficiles d'accès, notamment à très grande hauteur, sur des structures complexes ou à risque.

Surveillance aéromaritime et cartographies de zones sensibles

Sur EUROSATORY, DRONE VOLT présentera son HELIPLANE, drone VTOL de longue distance, pour des missions d'observation et surveillance.

Avec une envergure de 3,40 m ou 4,15 m (selon les versions) et sa protection IP46, il allie portance, autonomie prolongée et stabilité de vol.

Ce drone a notamment été déployé en marge de la sécurisation de grands événements (JO d'hiver), pour la surveillance de frontières, d'autoroutes ou la détection de départs de feu.

Le contrôleur de vol intégré de l'HELIPLANE permet un pilotage à distance et la production de cartographies précises des zones survolées en temps réel.

Détecter les risques chimiques et NRBC

Le drone tactique KOBRA ITAR-free, associé au détecteur AP4C+ de PROENGIN, permet la détection en temps réel de gaz, vapeurs et agents chimiques, y compris en environnement NRBCe.

L'intégration technique est assurée par ARDPI Air & Security. Les données du drone KOBRA et du détecteur AP4C+ sont centralisées et accessibles via la smartwatch tactique KAPTREK PRO PILOT (FAB'ONE), un système autonome et souverain.

Elle permet aux opérateurs de piloter la mission et visualiser les alertes NRBCe en temps réel (cartographie, données, …), directement sur leur poignet, pour une réactivité optimale en environnement contraint.

Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « A l'occasion d'Eurosatory, nous présenterons l'ensemble de nos solutions duales, développées en France et destinées aux acteurs de la sécurité et de la défense. Portée par des partenariats stratégiques et une demande en croissance, Drone Volt se prépare à renforcer ses capacités de production en s'appuyant sur son expertise industrielle et son savoir-faire R&D, pour répondre aux besoins spécifiques qui nous sont exprimés par les utilisateurs. Nous présenterons également nos dernières innovations qui contribuent à la lutte anti-drones, dans un contexte d'évolution des doctrines d'intervention . »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, jeudi 16 juillet 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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