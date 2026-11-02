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Dr. Martens chute à Londres, Barclays passe en mode défensif
information fournie par AOF 02/11/2026 à 14:16

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(Zonebourse.com) - L'action Dr. Martens s'inscrit comme l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 250 lundi à la Bourse de Londres, Barclays ayant abaissé son conseil sur la valeur à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" auparavant.

Aux alentours de 13h00 (heure locale), le titre du célèbre fabricant de bottines à lacets cède 2,4% à 64 pence à comparer avec une baisse de plus de 0,6% pour l'indice des moyennes capitalisations britanniques.

Dans une note de recherche, la banque dit s'inquiéter de volumes de recherche qui tendent à diminuer sur Google à l'approche de la période clé des fêtes de fin d'année, mais aussi d'une conjoncture difficile au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, les deux premiers marchés de la marque aux fameuses coutures jaunes, entre tensions inflationnistes persistantes et baisse du pouvoir d'achat.

Barclays évoque aussi la farouche guerre des prix que se livrent les acteurs du secteur de la chaussure, forcés de multiplier remises et démarques afin d'écouler leurs stocks, ainsi qu'une valorisation boursière trop élevée face à un historique jugé décevant au regard des dernières publications de résultats.

Son objectif de cours passe en conséquence de 75 à 60 pence.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/11/2026 à 14:16:00.

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