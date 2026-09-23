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Double actualité pour Roche
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 07:26
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Le laboratoire pharmaceutique suisse a publié deux annonces concernant sa gouvernance et son portefeuille de développement clinique.

Le conseil d'administration a approuvé la proposition de candidature du Dr Christophe Weber, ancien directeur général de Takeda Pharmaceuticals, en tant que membre du conseil d'administration. L'élection sera soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 9 mars 2027. Severin Schwan, président du conseil d'administration de Roche, a souligné que l'expertise de Christophe Weber dans le secteur de la santé et son expérience de dirigeant viendront renforcer le conseil.

Sur le plan scientifique, Roche a dévoilé des résultats intermédiaires positifs pour une étude de phase III. Cet essai évalue le Sefaxersen, un traitement expérimental administré par injection sous-cutanée mensuelle, chez des adultes atteints de néphropathie à IgA (maladie de Berger).

Le critère d'évaluation principal a été atteint puisque le produit a démontré une réduction statistiquement significative et cliniquement significative de la protéinurie par rapport au placebo à 37 semaines. En outre, la sécurité et la tolérance du traitement sont restées conformes aux données précédentes, sans aucun nouveau signal de sécurité identifié.

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