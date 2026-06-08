Doosan estime que ses activités dans l'énergie et de la robotique soutiendront l'expansion des usines d'IA de Nvidia

La société sud-coréenne Doosan a annoncé lundi qu'elle allait renforcer sa coopération avec Nvidia NVDA.O dans ses secteurs de l'énergie, des matériaux électroniques et de la robotique, dans le but d'intégrer ses produits et ses capacités de fabrication aux plateformes d'IA et d'IA physique de la société américaine.

Doosan a indiqué que Doosan Robotics 454910.KS était en pourparlers avec Nvidia pour développer des solutions robotiques, tandis que Doosan Bobcat 241560.KS prévoit d'appliquer les technologies d'IA physique de Nvidia aux équipements de construction, agricoles et logistiques.

La société a également indiqué que les turbines à gaz et les petits réacteurs modulaires de Doosan Enerbility, ainsi que les piles à combustible à hydrogène de Doosan Fuel Cell 336260.KS , pourraient soutenir les plateformes de centres de données d'IA de Nvidia.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))