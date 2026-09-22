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DoorDash conclut un accord à l'amiable de 131,5 millions de dollars avec la ville de New York concernant la rémunération de ses livreurs
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 14:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de l'accord, de l'enquête antérieure et des tentatives visant à obtenir les paragraphes 3 à 8)

par Jonathan Stempel

DoorDash DASH.O a annoncé mardi avoir conclu un accord à l'amiable de 131,5 millions de dollars à l'issue d'une enquête menée par la ville de New York, qui avait révélé que l'entreprise de livraison de repas sous-payait ses livreurs ou tardait trop à les rémunérer.

Cet accord conclu avec le Département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville contribue à répondre à une préoccupation de longue date de la municipalité, qui estime que les entreprises de livraison de repas lèsent leurs travailleurs.

Cet accord intervient près de huit mois après que l’agence municipale a accusé DoorDash et son concurrent Uber Eats

UBER.N d’avoir mis en place ce qu’elle a qualifié de « stratagèmes » visant à priver les livreurs de plus de 550 millions de dollars de pourboires. L’accord prévoit une amende de 16,7 millions de dollars, a précisé DoorDash.

Uber n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

DoorDash a déclaré qu’elle verserait près de 115 millions de dollars d’indemnités à environ 264.000 livreurs, qu’elle appelle les « Dashers ».

Ce montant comprend 83 millions de dollars destinés à régler un litige avec la ville concernant le mode de calcul de la rémunération des travailleurs qui étaient connectés à l’application et en service, mais n’effectuaient pas réellement de livraisons. Il comprend également 12,3 millions de dollars pour les paiements manqués ou arrivés avec plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de retard.

« Pour faire simple, nous avons commis des erreurs », a déclaré l’entreprise basée à San Francisco dans un communiqué. « Nos erreurs ont eu pour conséquence que certains Dashers ont été sous-rémunérés ou payés en retard. Même si ces erreurs n’étaient pas intentionnelles, cela ne les rend pas pour autant acceptables. » DoorDash a indiqué que le montant médian des versements s’élèverait à environ 48 dollars.

L’agence de protection des consommateurs et des travailleurs ainsi que le bureau du maire de New York, Zohran Mamdani, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

DoorDash a expliqué que de nombreuses erreurs résultaient de livraisons ayant franchi les limites de la ville, comportant plusieurs lieux de prise en charge ou de dépôt, ou n’ayant été que partiellement effectuées, voire annulées. L’entreprise a précisé que d’autres erreurs étaient dues à des bugs techniques ou à des coordonnées bancaires incomplètes des livreurs.

L’entreprise a déclaré avoir corrigé les problèmes techniques à l’origine de ces erreurs.

DoorDash et ses concurrents dans le domaine des applications de livraison, notamment Grubhub et Uber Eats, ont mené de multiples batailles juridiques contre la ville de New York, notamment concernant la législation sur les pourboires et l’obligation de partager ou non les données des clients avec les restaurants.

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