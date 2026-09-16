Données à surveiller avant la réunion de la Fed : ventes au détail, prix à l'importation, indice de confiance des constructeurs immobiliers, etc.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains affichent des résultats mitigés: le Nasdaq et le S&P 500 progressent, tandis que le Dow Jones recule

* Le secteur technologique en tête des hausses du S&P 500; l’énergie est le plus à la traîne

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,5 %

* Le dollar reste pratiquement stable; l'or progresse de >1 %; le bitcoin recule; le brut américain baisse de >2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,96 %

16 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

EN ATTENTE DE LA RÉUNION DE LA FED: VENTES AU DÉTAIL, PRIX À L’IMPORTATION, CONFIANCE DES CONSTRUCTEURS IMMOBILIERS, ETC.

Les investisseurs ont eu droit mercredi à une avalanche de données économiques à décrypter, afin de détourner l’attention de l’événement principal de cet après-midi: la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Aucune de ces données n’a vraiment fait bouger les lignes concernant la hausse des taux largement attendue.

Le chiffre d'affaires des détaillants américains USRSL=ECI a augmenté de 1,2 % en août, marquant un revirement brutal par rapport à la baisse de 0,5 % enregistrée en juillet.

Ce chiffre a largement dépassé la croissance de 0,8 % attendue par les analystes.

En examinant de plus près , la hausse de 3,1 % des prix à la pompe a contribué à ce résultat global, tout comme le bond de 2,6 % enregistré dans le segment du commerce de détail hors magasin, qui inclut les achats en ligne. Les grands magasins ont une nouvelle fois constitué le maillon faible, avec une baisse de 0,8 %.

La hausse de 1,2 % des services de restauration suggère que les consommateurs continuent de dépenser, malgré une inflation tenace.

L'indice "de référence", qui exclut les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services de restauration — et qui est étroitement corrélé à la composante "dépenses de consommation" du PIB — a bondi de 1,4 %, dépassant largement le consensus de 0,4 %.

"Compte tenu du rebond des ventes au détail, nous sommes en bonne voie pour un nouveau trimestre de bénéfices solides pour les entreprises", écrit Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. "Nous nous attendons également à ce que la Fed relève ses taux pour faire face aux pressions inflationnistes provenant du côté de la demande de l’économie."

Dans un autre registre, le coût des marchandises importées aux États-Unis USIMP=ECI (hors droits de douane), a augmenté de 0,7 % le mois dernier, selon les données du ministère du Travail, un chiffre bien supérieur à la hausse de 0,4 % prévue par les économistes et qui marque un rebond après la baisse de 0,3 % enregistrée en juillet.

En y regardant de plus près , une hausse de 1,2 % des fournitures industrielles et une augmentation de 0,9 % des biens d’équipement ont largement contribué à cette progression, tandis que la hausse du coût du pétrole s’est limitée à 0,1 % en valeur nominale. En glissement annuel, le coût du pétrole importé et des fournitures industrielles a augmenté respectivement de 27,3 % et 17,5 %.

"La hausse des prix des carburants n’est pas en cause cette fois-ci… ce sont les coûts non liés aux carburants – notamment les coûts plus élevés liés au financement du développement de l’IA – qui exercent une pression à la hausse", explique Oren Klachkin, économiste spécialisé dans les marchés financiers chez Nationwide. "Après aujourd’hui, nous nous attendons à une nouvelle hausse de 25 points de base (de la part de la Fed) avant la fin de l’année."

Parallèlement, le coût des exportations américaines a augmenté de 0,6 %, sous l’effet d’une hausse de 1,3 % des fournitures industrielles.

En glissement annuel, les prix à l’importation ont augmenté de 7,0 % et les prix à l’exportation de 8,6 %.

Du côté du secteur immobilier, le moral des constructeurs de logements s’est assombri de plus en plus ce mois-ci.

L’indice du marché immobilier " USNAHB=ECI " (HMI) de la National Association of Home Builders (NAHB) a perdu 3 points pour s’établir à 32, soit deux points de moins que prévu.

Le seuil fixé par la NAHB pour distinguer l’optimisme du pessimisme dans le secteur est de 50. Le HMI stagne en dessous de ce niveau depuis maintenant 29 mois.

"La fréquentation des acheteurs s’est affaiblie dans une grande partie du pays, principalement en raison de la hausse des taux hypothécaires", explique Bill Owens, président de la NAHB. "Les constructeurs continuent également de faire face à une hausse des coûts des matériaux, à l’augmentation des prix de l’essence et du diesel, ainsi qu’à une pénurie persistante de main-d’œuvre.

Outre les coûts d’emprunt élevés, les incertitudes des acheteurs potentiels face aux turbulences géopolitiques et à la résurgence de l’inflation rendent la situation difficile pour le secteur de la construction résidentielle.

Les actions du secteur de la construction résidentielle

.SPCOMHOME ont chuté de près de 6 % depuis le début de l’année, alors que l’indice S&P 500 a progressé de plus de 11 % sur la même période.

En parlant de coûts d’emprunt, le financement des prêts immobiliers s’est considérablement renchéri la semaine dernière, ce que les emprunteurs potentiels n’ont pas du tout apprécié.

Le taux moyen des prêts à taux fixe sur 30 ans — qui a tendance à évoluer parallèlement aux rendements des bons du Trésor de référence — a bondi de 12 points de base, pour atteindre 6,97 %, selon la Mortgage Bankers Association (MBA).

Il s’agit de son plus haut niveau depuis décembre 2023.

La demande de prêts pour l’achat d’un logement — l’un des indicateurs les plus avancés du marché immobilier — n’a reculé que de 0,8 %. Les personnes cherchant à refinancer leur prêt immobilier existant, qui ne représentent plus que 39,4 % du marché hypothécaire (une part en baisse), ont été moins épargnées. Les demandes de refinancement ont chuté de 8,8 %.

Au total, la demande de prêts immobiliers a reculé de 4,1 %.

"Les inquiétudes persistantes du marché concernant la flambée des prix de l'énergie, une inflation toujours élevée et l'orientation future de la politique monétaire ont poussé les rendements obligataires et les taux hypothécaires à la hausse la semaine dernière", a déclaré Joel Kan, économiste en chef adjoint de l'MBA.

Le taux fixe à 30 ans est actuellement supérieur de 58 points de base à celui enregistré au cours de la même semaine l’année dernière.

Sur cette même période, les demandes de prêt immobilier ont baissé de 10,2 %, tandis que la demande de refinancement a chuté de 60,7 %.

Enfin, une donnée un peu ancienne datant du mois de juillet montre que les stocks des entreprises USBINV=ECI ont augmenté de 0,8 %.

Ce chiffre est bien supérieur au consensus de 0,3 % et fait suite à la maigre hausse de 0,1 % enregistrée en juin.

Selon le ministère du Commerce, les stocks du secteur privé ont pesé de 0,7 point de pourcentage sur le PIB du deuxième trimestre.

(Stephen Culp)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LE S&P 500 ET LE NASDAQ PROGRESSENT TANDIS QUE LE PÉTROLE RECULE À L'APPROCHE DE LA DÉCISION DE LA FED CLIQUEZ ICI

LE DOW TESTE UN SEUIL CLÉ À L'APPROCHE DE LA DÉCISION DE LA FED CLIQUEZ ICI

LA HAUSSE DES TAUX NE COMPROMETTRA PAS LES RÉSULTATS CLIQUEZ ICI

UNE HAUSSE DES TAUX DE LA FED METTRA-T-ELLE FIN AU MARCHÉ HAUSSIER? CLIQUEZ ICI

LA CHASSE-BIÈRE: UN INDICATEUR D'INFLATION TRÈS ALLEMAND CLIQUEZ ICI

L'ACCENT EST MIS SUR LES ASPECTS POSITIFS CLIQUEZ ICI

AVANT L'OUVERTURE: LÉGÈRE HAUSSE PRUDENTE CLIQUEZ ICI

WARSH EN CONFLIT AVEC L'ADMINISTRATION TRUMP CLIQUEZ ICI