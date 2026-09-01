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DON'T NOD : DON'T NOD s'engage dans un projet de transformation afin de sauvegarder sa compétitivité
information fournie par Actusnews 01/09/2026 à 08:00
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Paris, 1 er septembre 2026 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce s'engager dans un projet de transformation.

Dans un contexte de profonde évolution des conditions économiques de l'industrie du jeu vidéo et de son financement, conjuguée à la dégradation des principaux indicateurs économiques du Groupe, la Société estime nécessaire de faire évoluer son modèle opérationnel.

Dans ce cadre, la Direction a convoqué les Instances Représentatives du Personnel de la Société pour une réunion prévue le jeudi 3 septembre 2026. Il s'agit de la première réunion de la procédure d'information - consultation du CSE préalable à la mise en œuvre éventuelle d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Parallèlement, la Direction a ouvert des négociations avec l'organisation syndicale représentative au sein de la Société.

À l'issue de la réunion du Conseil d'administration et de la réunion des Instances Représentatives du Personnel, la Société communiquera au marché, le jeudi 3 septembre 2026 (post-clôture), les principaux éléments et prochaines étapes du projet de transformation, dans le respect de ses obligations réglementaires en matière d'information du marché.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général

Agathe MONNERET
Directrice Administrative et Financière
invest@dont-nod.com 		ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr

Amaury DUGAST
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

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Informations privilégiées :
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99961-2026_09_01_cp_dne_projet-transformation_vdef_fr.pdf

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