France: l'électrique tire son épingle du jeu dans un marché automobile du neuf toujours morose

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Dopées par les aides, les ventes de voitures électriques neuves ont continué de progresser en août en France, dans un marché automobile du neuf toujours à la peine, selon les chiffres publiés mardi par la Plateforme automobile (PFA).

Le mois dernier, les ventes de voitures neuves toutes motorisations confondues ont atteint 94.351 unités, en hausse de 2,3% par rapport à août 2025 mais toujours en deçà des niveaux observés avant la crise sanitaire.

"Le mois d'août est toujours un petit mois mais avant le Covid, on avait plutôt autour de 105.000 nouvelles immatriculations en été", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la PFA, qui fédère les constructeurs et les équipementiers automobiles français.

En août, les modèles électriques (100% électrique et hydrogène) ont représenté près de quatre nouvelles immatriculations sur dix (soit 38% du marché du neuf).

Cette progression de la part des véhicules électriques dans les ventes de voitures neuves survient après le lancement, le 16 juillet, de la troisième édition du leasing social, dispositif d'aide à l'acquisition de voitures électriques destiné aux ménages modestes.

"C'est un marché sous perfusion, qui se maintient grâce aux ventes de véhicules électriques portées par le leasing social", a estimé la porte-parole de la PFA en soulignant que s'il n'y avait pas ce soutien, c'est plutôt un marché qui s'effondrerait globalement".

Un constat partagé par Marie-Laure Nivot, analyste du cabinet AAA Data, citée dans un communiqué, pour qui "août 2026 illustre un marché des voitures neuves en profonde recomposition" sous l'effet de la fiscalité et des aides publiques.

"L'électrique s'installe comme la première motorisation choisie par les acheteurs", observe-t-elle.

Depuis le début de l'année, près de 1,1 million de voitures neuves ont été vendues en France, soit 3% de plus que pendant les huit premiers mois de 2025.