DON'T NOD : Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 novembre 2025

Paris, le 5 décembre 2025

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre de droits de vote attachés aux actions

composant le capital social 30/11/2025 13 081 759 Nombre théorique de droits de vote 16 327 153 Nombre de droits de vote exerçables 1 16 169 875

1 Après déduction des actions privées de droit de vote

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

