Coup porté "au cœur" de la DZ Mafia: ses chefs présumés, un avocat et des rappeurs mis en examen

Photo d'inscriptions sur une porte signalant la vente de drogues illicites avec les initiales DZ, pour le groupe criminel DZ Mafia, à l’intérieur de la cité La Maurelette, dans le 15e arrondissement de Marseille, le 16 janvier 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Les autorités ont frappé fort contre la DZ Mafia lors d'une opération inédite qui s'est soldée par 26 mises en examen, dont deux rappeurs et un avocat, même si "ce n'est pas la fin" de ce groupe criminel puissant dans le sud.

Ce coup de filet, mené en début de semaine par quelque 900 gendarmes, est l'issue d'une vaste enquête, ouverte début 2024, destinée à attaquer "le cœur" de la DZ Mafia, qui est tout sauf "une construction policière ou journalistique", a expliqué samedi le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, lors d'un point presse.

En plus du trafic de drogue, ce groupe criminel dispose désormais d'une "branche armée capable de projeter des équipes commando en différents points du territoire pour défendre les intérêts de l'organisation", a-t-il insisté.

Sur une quarantaine de personnes interpellées dans six départements en début de semaine, 26 ont été mises en examen et 15 placées en détention provisoire. Parmi ces personnes figurent neuf femmes, témoignant d'une "véritable féminisation du narcobanditisme", a souligné M. Bessone, et 20 sont originaires de la région marseillaise.

Cinq personnes, dont les trois chefs présumés du clan Amine O., Gabriel O. et Mahdi Z., étaient déjà détenues. Quatre le sont dans les prisons de haute sécurité. Avec la récente loi sur le narcotrafic, ces dirigeants présumés sont poursuivis par la nouvelle qualification de "participation à une organisation criminelle".

Pour le colonel Olivier Leblanc, commandant de la Section de recherches de la gendarmerie à Marseille, "c'est un coup supplémentaire", mais "il serait bien présomptueux de dire que c'est la fin" de ce groupe, qui fonctionne telle une hydre sans hiérarchie claire, avec des personnes qui s'agrègent en prison et à l'extérieur.

Cette opération a permis de mettre au jour plusieurs phénomènes qui se dessinaient déjà: la capacité du groupe criminel à pouvoir corrompre, disposant d'une surface financière exceptionnelle, et sa diversification dans le racket de commerces ou de rappeurs "sous couvert de labels de production musicale", a indiqué M. Bessone.

Fait rare, Kamel A., avocat lyonnais, a été écroué à l'isolement, selon des sources proches de l'enquête et pénitentiaire. Il est soupçonné d'avoir été corrompu, permettant à un des chefs présumés de la DZ Mafia de communiquer avec l'extérieur depuis une des prisons de haute sécurité, voulues par le gouvernement pour entraver les narcotrafiquants qui pilotaient en détention leurs activités.

- 300.000 euros/mois -

"Des proches d'un cadre dirigeant de la DZ détenaient depuis plusieurs mois une ligne frauduleusement enregistrée comme étant celle de (cet) avocat", selon le procureur. Ce détenu, incarcéré dans un des quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO), a pu aussi fournir des instructions via des courriers de son avocat, soumis au secret professionnel, ou via son ordinateur.

Contacté, son conseil n'a pas voulu réagir. Le bâtonnier du Barreau de Lyon, Hubert Mortemard de Boisse, a lui annoncé avoir saisi le Conseil de l'ordre "pour qu'il prononce l'interdiction d'exercice de ce confrère", qui a franchi "des lignes rouges", appelant auprès de l'AFP à ne "pas faire d'amalgame" avec l'ensemble des avocats.

Autre fait troublant: des caméra de chasse ont été découvertes début mars aux abords de la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe (Orne).

Deux rappeurs sont également mis en cause: Dika, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, et KITKVT, placé en détention provisoire. Issu de la place marseillaise, Dika compte quelques millions de vues sur YouTube et a notamment signé des featuring avec Naps ou Alonzo.

La DZ Mafia, nom qui fait référence à l'Algérie, est un groupe criminel qui domine actuellement le marché de la drogue à Marseille et s'étend le long du Rhône et ailleurs en France. Ce nom a émergé lors du bain de sang à Marseille en 2023 lié notamment à la guerre qui l'opposait au clan Yoda que la DZ Mafia a supplanté.

Aujourd'hui, la région marseillaise connaît un calme rarement connu en raison de ce quasi-monopole.

Cette opération a aussi permis des saisies de 4 millions d'euros, 12 biens immobiliers et des objets de luxe. Et il a été établi par les enquêteurs que chaque cadre dirigeant accumulait "un bénéfice net estimé à 300.000 euros par mois", "des sommes considérables qui ne sont pas flambées mais totalement réinvesties ou blanchies", expliquant ainsi "la pérennité et l'expansion de cette organisation", selon M. Bessone.