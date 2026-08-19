Dollar Tree bénéficie d'une révision à la hausse de la part de Jefferies grâce à l'augmentation de la fréquentation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août -

** Jefferies relève la recommandation sur Dollar Tree

DLTR.O de « sous-performance » à « conserver », en invoquant une amélioration de la fréquentation qui laisse entrevoir un retournement positif de la demande des clients

** La société de courtage estime que la bonne tenue des ventes à périmètre constant, l’amélioration de la fréquentation et le potentiel de hausse lié à sa stratégie de prix multiples justifient des perspectives plus équilibrées

** Jefferies a également relevé son objectif de cours de 85 $ à 135 $, ce qui représente une hausse de 3,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** L'action DLTR affiche une légère hausse dans les échanges avant l'ouverture

** Sur 29 courtiers, 10 attribuent à l’action la recommandation « Achat » ou supérieure, 15 « Conserver » et 4 « Vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 128,5 dollars – données LSEG

** Le titre a progressé de 6,07 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 12,4 % pour l’indice S&P 500

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