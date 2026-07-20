DMS Group dévoile une amélioration séquentielle de ses revenus au deuxième trimestre

Malgré un recul de 6% de ses ventes au premier semestre 2026, le spécialiste de l'imagerie médicale anticipe un redressement au second semestre, porté par le rebond de l'ostéodensitométrie, la dynamique en marque propre et les effets de saisonnalité.

DMS Group a publié un chiffre d'affaires consolidé de 22,1 millions d'euros pour le premier semestre 2026, s'inscrivant en retrait de 6% sur un an. Sur le seul deuxième trimestre, les revenus s'élèvent à 12,2 millions d'euros, en léger repli de 4%, dans un contexte géopolitique et économique mondial qui allonge les délais de décision et de livraison. Au premier trimestre, les revenus avaient reculé de 8%.

Rebond de l'Ostéodensitométrie

Si la division Radiologie a accusé un repli de 9% sur le semestre (à 17,2 millions d'euros), elle a montré de nets signes de redressement séquentiel avec une progression de 22% entre le premier et le deuxième trimestre.

De son côté, le pôle Ostéodensitométrie a affiché une trajectoire très favorable. Seul fabricant européen sur ce segment, DMS Group a enregistré un fort rebond de 32% au deuxième trimestre, lui permettant d'afficher une croissance de 6% à mi-parcours (5,0 millions d'euros).

Des facteurs temporaires et un marché structurellement porteur

La dynamique semestrielle a été ponctuellement freinée par l'intensification du conflit en Ukraine, qui a empêché la livraison des deux derniers lots (sur dix) d'un contrat majeur de 11 millions d'euros portant sur des unités mobiles. Ces livraisons reportées devraient intervenir au troisième trimestre 2026.

Perspectives : cap sur le second semestre

En dépit de ces vents contraires, DMS Group aborde la seconde moitié de l'année avec confiance. Le groupe compte s'appuyer sur la demande mondiale structurelle en imagerie médicale (vieillissement de la population, essor du diagnostic et intégration de l'IA), l'accélération de ses partenariats commerciaux en Amérique du Nord (Medlink, JPI) et les premières contributions de son système ONYX.

La direction confirme son ambition de réaliser une nouvelle année de croissance sur l'ensemble de l'exercice 2026.