DMS GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2ÈME TRIMESTRE 2026 : 12,2 M EUR

Un environnement de marché pénalisant en Radiologie au 1 er semestre, temporairement impacté par le contexte mondial et par le décalage des dernières livraisons d'équipements dans le cadre du contrat en Ukraine

Forte croissance de l'activité en Ostéodensitométrie au 2 ème trimestre (+32%)

Confirmation de l'objectif pour 2026 : surperformer le marché de l'imagerie médicale en réalisant une nouvelle année de croissance de l'activité

20 juillet 2026 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 2 ème trimestre de l'exercice 2026 (du 1 er avril au 30 juin 2026).

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ 2026 2025 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 10,0 10,9 -8% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 12,2 12,7 -4% Chiffre d'affaires 1 er semestre 22,1 23,6 -6% dont Radiologie 17,2 18,9 -9% dont Ostéodensitométrie 5,0 4,7 +6%

Au 2 ème trimestre 2026, DMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 12,2 M€, en repli de -4% par rapport au 2 ème trimestre 2025.

Le trimestre écoulé a été marqué par une forte croissance de +32% en Ostéodensitométrie, après une évolution de -20% au 1 er trimestre, non significative compte tenu des volumes traditionnels en début d'année. En Radiologie, le marché est demeuré complexe, avec une demande attentiste en Europe, se matérialisant notamment par des reports de projets ou d'appels d'offres. Le 2 ème trimestre 2026 est toutefois marqué par une croissance séquentielle de +22% par rapport au 1 er trimestre.

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de DMS Group s'est établi à 22,1 M€, en recul de -6% par rapport au 1 er semestre 2025.

Au regard de la saisonnalité habituelle de DMS Group, et notamment de l'activité soutenue en fin d'année, cette évolution semestrielle ne préjuge pas du niveau d'activité annuelle, avec un chiffre d'affaires toujours attendu en progression sur l'ensemble de l'exercice 2026, dans la continuité de la trajectoire de croissance soutenue affichée ces dernières années. Le rythme de retour à la croissance au 2 nd semestre sera conditionné par l'apaisement des tensions géopolitiques et l'amélioration de la conjoncture internationale, ces tensions ayant principalement pour effet d'allonger les délais de décision et de livraison plutôt que d'affecter la demande sous-jacente.

Dans un marché de l'imagerie médicale qui demeure structurellement porteur, soutenu par des tendances de fond puissantes et durables (vieillissement de la population, augmentation des besoins de diagnostics, innovations technologiques et utilisation croissante de l'IA, etc.), la proposition de valeur de DMS Group demeure pleinement pertinente : ses technologies répondent à des enjeux majeurs de transformation des systèmes de santé dans le monde.

ÉVOLUTIONS PAR ACTIVITÉS

RECUL EN RADIOLOGIE, MAIS UNE ACTIVITÉ EN MARQUE PROPRE SOUTENUE

Au 1 er semestre 2026, la division Radiologie a enregistré un chiffre d'affaires de 17,2 M€ (vs. 18,9 M€ un an plus tôt), en repli de -9%.

Au 2 ème trimestre, DMS Group a poursuivi la livraison des mobiles de radiologie dans le cadre du contrat pour la fourniture de 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam », signé en mars 2025 pour un montant total de 11 M€. À fin juin 2026, 8 lots ont été livrés dans le cadre de ce contrat sur un total de 10 lots. Les 2 derniers lots n'ont pas pu être livrés au 2 ème trimestre du fait de l'intensification du conflit en Ukraine dans les zones concernées. Ils devraient être livrés au 3 ème trimestre 2026.

Il convient également de souligner que le recul de l'activité Radiologie est lié aux ventes en marque blanche réalisées via les accords OEM (Canon Medical Systems, Fujifilm Healthcare et Carestream Health) qui ne représentent sur la période que 38% de l'activité de la division contre 57% au 1 er semestre 2025. À l'inverse, les ventes en marque propre progressent de +36% et totalisent 62% de l'activité semestrielle en Radiologie (vs. 43% un an plus tôt). Outre les ventes de mobiles de radiologie « !M1 Adam » en Ukraine, cette croissance est le fruit de la livraison d'une importante commande de tables de radiologie Platinum en Amérique du Sud, et d'une hausse des ventes en Europe de l'Est, en Afrique du Nord et en Australie.

REBOND DE LA CROISSANCE EN OSTÉODENSITOMÉTRIE : +32% AU 2 ÈME TRIMESTRE 2026

En Ostéodensitométrie , le chiffre d'affaires semestriel s'est élevé à 5,0 M€ (vs. 4,7 M€ un an plus tôt), en progression de +6%.

Après un début d'exercice en repli non significatif au regard du peu de volumes, DMS Group a ainsi renoué avec une croissance soutenue au 2 ème trimestre (+32%).

Avec désormais une croissance de +6% à mi-exercice, DMS Group, seul fabricant européen d'équipements d'ostéodensitométrie, confirme sa trajectoire de croissance pour la suite de l'exercice.

ÉVOLUTIONS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

Dans un contexte mondial perturbé au 1 er semestre, DMS Group a su tirer parti de sa couverture internationale pour renforcer ses positions sur les marchés en croissance (Afrique, Amérique du Sud, Océanie ou encore CEI)

Pénalisée par le recul des ventes en marque blanche auprès de Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas, l' Amérique du Nord s'inscrit en recul de -15% sur la première moitié de l'exercice (-0,6 M€ de chiffre d'affaires sur le semestre, mais activité stable au 2 ème trimestre). Le marché nord-américain demeure néanmoins un levier de croissance important pour le Groupe en 2026 et les prochains exercices, notamment dans le cadre des partenariats commerciaux avec Medlink Imaging et JPI Healthcare Solutions pour le mobile de radiologie !M1. Dans l'immédiat, ce repli est compensé par une importante commande de tables de radiologie Platinum, pour un montant de 0,6 M€, en Amérique du Sud . Finalement, la zone Amériques enregistre un chiffre d'affaires stable au 1 er semestre 2026.

L'Europe marque un repli semestriel de -22% (44% de l'activité du 1 er semestre 2026 contre 53% un an plus tôt), essentiellement concentré sur l'Italie, et dans une moindre mesure en France.

Enfin, le Moyen-Orient a pâti plus lourdement au 2 ème trimestre du conflit dans le golfe persique, avec un recul ponctuel marqué de l'activité de -57% sur l'ensemble du semestre, principalement lié aux activités en marque blanche. Les perspectives de DMS Group dans la région demeurent néanmoins importantes, dès lors que les tensions géopolitiques seront retombées.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DU 1 ER SEMESTRE 2026

FINANCEMENT DE 4 M€ DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

Début juin 2026 [1] , DMS Group a reçu le versement d'un financement de 4 M€ de la Banque Européenne d'investissement (BEI), dans le cadre de la ligne de financement d'un montant total de 20 M€ accordée par la BEI, avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme InvestEU.

Ce financement constitue une étape structurante majeure pour le Groupe et vient soutenir son programme d'innovation long terme portant sur la future génération de solutions d'imagerie médicale. Il contribuera notamment à accélérer le développement de solutions innovantes destinées aux marchés européens et internationaux, renforcer les capacités industrielles du groupe, et accompagner le lancement commercial de nouvelles solutions d'imagerie entre 2026 et 2030. Les dépenses associées à ces investissements seront principalement engagées en France.

Les principaux termes de cette ligne de financement, intégrant les modalités d'émission des bons de souscription d'actions (BSA) au bénéfice de la BEI en tant que rémunération complémentaire de ce financement, figurent dans les communiqués de presse du 1 er juin 2026 et du 27 mars 2026, disponibles sur le site internet de DMS Group. L'ensemble des caractéristiques de ce financement, y compris ses principales modalités contractuelles, seront intégralement présentées dans le Rapport semestriel 2026 qui sera publié mi-septembre 2026.

AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DU NOUVEAU MOBILE DE RADIOLOGIE ONYX

En juin 2026, DMS Group a annoncé avoir obtenu la certification MDR ( Medical Device Regulation), nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux, pour son nouveau système mobile de radiologie ONYX, ouvrant la voie à sa commercialisation sur le marché européen.

Conçu pour répondre aux besoins croissants de mobilité et de flexibilité des établissements de santé, ONYX associe compacité, maniabilité et performances d'imagerie avancées. Le système se distingue notamment par l'intégration d'un tube à rayons X utilisant la technologie des nanotubes de carbone (NTC), permettant une réduction significative du poids du système, d'un bras « zéro gravité », d'une batterie lithium-ion propriétaire X-Tech Cell® et du logiciel d'intelligence artificielle ADAM visant à améliorer la qualité d'image tout en réduisant la dose délivrée au patient.

Au-delà de ses propres réseaux de distribution, DMS Group prévoit également de commercialiser ONYX à moyen terme auprès de partenaires industriels dans le cadre d'accords en marque blanche.

Les premières livraisons d'équipements sont attendues au 3 ème trimestre 2026.

PERSPECTIVES

En 2026, DMS Group s'est fixé pour ambition de continuer à surperformer le marché de l'imagerie médicale en réalisant une nouvelle année de croissance de son activité , en dépit de vents contraires (ralentissement conjoncturel de ses marchés, conflits géopolitiques).

Au regard de la saisonnalité traditionnelle de son activité au 2 nd semestre, DMS Group confirme cet objectif de croissance annuelle, avec l'international comme principal contributeur à cette progression, et notamment l'Amérique du Nord portée par les partenariats commerciaux. En outre, les premières ventes de systèmes ONYX au 2 nd semestre contribueront modestement à l'activité en 2026.

Par ailleurs, DMS Group poursuit ses actions de fond visant l'amélioration structurelle de sa marge, dont les premiers effets se sont déjà matérialisés sur l'exercice 2025.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS * :

14/09/2026 Résultats semestriels 2026

Résultats semestriels 2026 19/10/2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext à Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

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À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

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[1] Communiqué de presse du 1 er juin 2026 : DMS GROUP REÇOIT 4 M€ DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT, 1 ER VERSEMENT DU FINANCEMENT TOTAL DE 20 M€