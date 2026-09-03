Diversified Energy va racheter Birch pour 1,8 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le bassin du Permien

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(Ajoute des détails et du contexte à partir du premier point)

La société américaine Diversified Energy DEC.N a annoncé mercredi qu’elle allait acquérir la société privée Birch pour environ 1,8 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le bassin du Permien, riche en pétrole et en gaz.

Voici quelques détails:

* Birch produit environ 68 000 barils équivalent pétrole par jour et détient 480 puits nets.

* Cette acquisition sera financée principalement par une titrisation adossée à des actifs d’un montant de 1,5 milliard de dollars, mise en place avec la société d’investissement Carlyle

CG.O , ainsi que par des lignes de crédit existantes.

* Diversified Energy et Carlyle ont également renforcé leur partenariat, ce qui permettra aux deux sociétés de réaliser jusqu’à 10 milliards de dollars d’acquisitions futures, contre 2 milliards actuellement.

* Birch, soutenue par la société d’investissement Elliott Investment Management, a été créée à partir d’actifs restructurés dans le cadre de la procédure de faillite au titre du chapitre 11 engagée en 2018 par Breitburn Energy Partners.

* Cette opération fait suite à l’acquisition par Diversified, en 2025 , de Maverick Natural Resources, qui détenait également des actifs dans le bassin permien, le plus grand gisement pétrolier des États-Unis, pour un montant de 1,28 milliard de dollars, dette comprise.