Disparu en 20 minutes : comment s'est déroulé le plus gros braquage de l'histoire de la cryptomonnaie

bitcoin 4 (Crédits: Unsplash - Michael Förtsch)

Des pirates informatiques ont dérobé 6,3 milliards de dollars à Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, lors d'un vol record d'actifs numériques .

Voici ce que nous savons à ce jour:

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Environ 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été détournés des portefeuilles utilisés par Binance pour traiter les transactions, selon la plateforme et l'analyse des registres de la blockchain réalisée par des experts.

Binance a déclaré dans un communiqué publié sur X qu'il pensait initialement que l'attaque impliquait un ordinateur portable piraté. "Cependant, notre enquête ultérieure a mis au jour d'autres points de faille", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

La plateforme gère un fonds de garantie pour ses utilisateurs, une réserve de bitcoins d'un milliard de dollars destinée à protéger les clients en cas de faille de sécurité, selon son site web.

Le co-directeur général Richard Teng a déclaré que les pertes seraient couvertes par ce fonds et les ressources de l'entreprise.

Selon la société américaine d'analyse de chaînes de blocs TRM Labs , les pirates ont compromis l'"infrastructure de signature" de Binance, qui autorise les transactions, ce qui leur a permis d'émettre des instructions qui ont vidé les portefeuilles concernés.

La majeure partie du vol s'est déroulée en une vingtaine de minutes, comme le montrent les registres de la blockchain, et a commencé peu après 20 h 00 GMT jeudi.

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Une fois les fonds transférés, les pirates se sont empressés de les mettre hors de portée des contreparties de Binance et des émetteurs de stablecoins, qui ont gelé environ la moitié des actifs volés.

Une caractéristique inhabituelle de certaines cryptomonnaies, notamment des stablecoins majeurs tels que l'USDT de Tether et l'USDC de Circle, est que leurs émetteurs peuvent les geler à distance.

"En termes simples, l'attaquant n'a peut-être pas volé la clé du coffre-fort, mais a peut-être piraté le système qui ordonne au coffre-fort de débloquer les fonds", a déclaré Joshua Chu, un avocat de Hong Kong spécialisé dans les affaires liées aux cryptomonnaies.

QUI SE CACHE DERRIÈRE CETTE ATTAQUE ?

Plusieurs cabinets américains spécialisés dans l'analyse des blockchains ont indiqué que cette attaque présentait des similitudes avec des opérations antérieures attribuées à des pirates nord-coréens.

Teng a indiqué que l'enquête de Binance n'avait pas encore permis d'identifier les auteurs de l'attaque, tandis que la Corée du Nord nie systématiquement toute implication dans des cyberattaques et des vols de cryptomonnaies. La mission de la Corée du Nord à Genève et son ambassade en Chine n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

TRM a indiqué que cette intrusion présentait des similitudes avec l'attaque menée l'année dernière contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit, que le FBI avait attribuée à des pirates nord-coréens. La société s'est dite très confiante quant au fait que le même groupe était à l'origine du vol subi par Binance.

Chainalysis a indiqué que les fonds volés lors d'une attaque menée le mois dernier contre Bitget étaient en train d'être mélangés aux gains issus de la violation de Binance.

OÙ EST L'ARGENT ?

Environ la moitié des actifs volés étaient des stablecoins qui ont depuis été gelés par leurs émetteurs, notamment Tether, Circle, Ripple et World Liberty Financial, la société de cryptomonnaies de la famille Trump.

Cela ne signifie pas que ces cryptomonnaies seront restituées à Binance, mais cela limite considérablement la capacité des attaquants à les convertir en espèces.

TRM a indiqué qu'une partie des fonds avait déjà été utilisée comme garantie pour emprunter de l'ether et a estimé qu'environ 2,4 milliards de dollars de bitcoins et d'ether étaient désormais hors d'atteinte.

Comme aucune entité centralisée n'émet de bitcoins ni d'ethers, personne ne peut geler ces actifs, a expliqué Patrick Tan, directeur juridique de ChainArgos, une société de veille sur la blockchain basée à Singapour.

"Les bitcoins et les ethers ne peuvent être bloqués que si l'attaquant les envoie à une plateforme d'échange de crypto-actifs ou à un courtier capable et disposé à les geler, ou si les forces de l'ordre parviennent à obtenir les clés privées."

Les acteurs du marché et les analystes ont indiqué que les pirates mélangeraient probablement les cryptomonnaies volées à d'autres actifs ou utiliseraient des cryptomonnaies et des plateformes d'échange moins connues pour tenter de transférer le butin.

Bernardo Brites, directeur général de Trace Finance, une société spécialisée dans les infrastructures de stablecoins, a expliqué que, généralement, le produit de ce type de piratages ne peut être blanchi que dans les premières heures.

"Plus le temps passe, moins ils ont de chances de pouvoir réinjecter ces fonds dans d'autres plateformes d'échange ou auprès d'autres prestataires de paiement — ils finissent en effet par être mis sur liste noire."

Chainalysis a indiqué dans un article publié sur son site web que ses enquêteurs observaient des schémas de blanchiment qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. "Des milliers de transactions en peu de temps suggèrent que les pirates utilisent l'automatisation pour brouiller la piste des fonds. Plutôt que de simplement transférer les fonds, ils les font circuler à plusieurs reprises entre différentes adresses, renvoyant souvent les fonds vers des adresses impliquées plus tôt dans la séquence", a-t-elle écrit.

ET MAINTENANT ?

Ce vol est le dernier d'une série de violations majeures touchant les actifs numériques. Selon TRM Labs, les attaquants ont dérobé 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 incidents l'année dernière.

Cette attaque a également ébranlé la confiance dans le secteur. Les cryptomonnaies ont chuté vendredi et la valeur de marché totale des stablecoins a baissé, ce qui suggère que les investisseurs retiraient leurs fonds des actifs numériques.

par Ankur Banerjee et Rae Wee

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))