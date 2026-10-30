Binance victime d'une cyberattaque majeure, $6,3 mds de cryptomonnaies dérobés

* La cyberattaque fait chuter les cours des cryptomonnaies

* Des pirates nord-coréens en seraient à l'origine, selon des analystes américains

* Le co-fondateur de Binance affirme que la plateforme prendra en charge l'intégralité des pertes

par Ankur Banerjee, Rocky Swift et Summer Zhen

Des pirates informatiques ont dérobé 6,3 milliards de dollars (5,56 milliards d'euros) à Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, un vol d'une ampleur sans précédent que des analystes attribuent à la Corée du Nord.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté à l'annonce de ce piratage, qui a poussé Binance à suspendre les retraits et à s'engager à couvrir l'ensemble des pertes.

Environ la moitié des actifs volés ont été rapidement gelés par des émetteurs de stablecoins tels que Tether, Circle et World Liberty Financial, soutenu par Donald Trump.

L'essentiel du vol s'est déroulé en une vingtaine de minutes jeudi soir et présentait des similitudes avec de précédentes attaques de grande envergure attribuées à la Corée du Nord, selon les sociétés américaines d'analyse de blockchains TRM Labs et Chainalysis.

TRM a indiqué que les pirates avaient réussi à vider des portefeuilles utilisés par Binance pour les transférer vers des portefeuilles sous leur contrôle, reproduisant ainsi un piratage survenu en 2025 sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit, que le FBI avait attribué à Pyongyang.

Selon les autorités américaines et sud-coréennes ainsi que des experts en cybersécurité, la Corée du Nord utilise depuis des années des unités cybernétiques à des fins d'espionnage, de détournement d'argent et de génération de revenus. Pyongyang nie systématiquement de telles accusations.

"LE PLUS GRAND PIRATAGE DE L'HISTOIRE"

Binance a déclaré que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité et qu'elle travaillait avec ses partenaires pour geler une partie des actifs concernés, dont environ 3 milliards de dollars ont été localisés pour le moment.

La plateforme a dit prévoir de reprendre ses services de retrait dans les prochaines 48 heures. "Votre argent est en sécurité et nous couvrons l'intégralité des pertes", a déclaré le codirecteur général Richard Teng sur X.

"C'est le plus grand piratage de l'histoire", a réagi Aravind Srinivasan, de l'entreprise GSR, teneur de marché et fournisseur de liquidités sur le marché des cryptomonnaies.

Les cours de ces actifs ont fortement baissé. Le plus connu d'entre eux, le Bitcoin BTC= , a atteint son plus bas niveau depuis six semaines à 76.368 dollars.

Les actions des autres plateformes de cryptomonnaies, comme Coinbase Global COIN.O ou Strategy MSTR.O , ont aussi chuté.

Les premiers éléments de l'enquête suggèrent que la faille pourrait provenir d'un ordinateur portable piraté appartenant à l'un des ingénieurs de Binance, ce qui aurait permis à un pirate d'accéder à l'un de ses systèmes et d'effectuer des retraits non autorisés, a déclaré la plateforme.

UN SECTEUR VULNÉRABLE

Au-delà de la perte potentielle d'actifs, cette faille de sécurité risque d'avoir des répercussions plus larges sur le secteur des cryptomonnaies, déjà sous pression en raison de la hausse des taux d'intérêt américains et d'un affaiblissement de la demande de la part des acheteurs de fonds indiciels (ETF), ont indiqué des analystes.

"Cela pourrait encore freiner l'appétit pour le risque et inciter les investisseurs à réévaluer la sécurité des actifs détenus sur des plateformes centralisées", a déclaré Tim Sun, chercheur senior chez HashKey Group, basé à Hong Kong.

L'année dernière, des pirates ont dérobé pour 2,9 milliards de dollars (2,56 milliards d'euros) de cryptomonnaies au cours de près de 150 cyberattaques, selon les chercheurs de TRM Labs.

Binance, qui permet à ses utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger des actifs numériques, compte 335 millions d'utilisateurs enregistrés à l'échelle mondiale et gérait environ 162,8 milliards de dollars d'actifs en dépôt, selon son rapport annuel 2025.

La plateforme gère un fonds d'actifs sécurisés pour ses utilisateurs, qui consiste en une réserve d'un milliard de dollars détenue entièrement en bitcoins et destinée à protéger les actifs des utilisateurs en cas de failles de sécurité, selon son site internet.

(Tom Westbrook, Ankur Banerjee et Rae Wee à Singapour, Summer Zhen à Hong Kong, Rocky Swift à Tokyo, Vallari Srivastava et Anusha Shah à Bangalore et Mrinmay Dey à Mexico ; rédigé par Scott Murdoch et Tom Westbrook ; version française Tangi Salaün)