Binance victime du plus gros piratage de l'histoire des cryptomonnaies

Des pirates nord-coréens de l'unité TraderTraitor ont dérobé 6,3 milliards de dollars à la plateforme en une vingtaine de minutes, selon la société d'analyse blockchain TRM Labs. Binance a suspendu dépôts et retraits par précaution. Le bitcoin, lui, a reculé sur son plus bas niveau en six semaines.

Binance, première plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, a subi un piratage évalué à 6,3 milliards de dollars, le plus important vol de cryptomonnaies jamais enregistré. Selon la société d'analyse blockchain TRM Labs, l'attaque est l'oeuvre de pirates nord-coréens, l'unité TraderTraitor, qui a transféré les fonds en une vingtaine de minutes.

Binance a indiqué avoir travaillé avec des partenaires pour geler les actifs concernés, dont environ 3 milliards de dollars ont été localisés. Sa cofondatrice Yi He a assuré que l'entreprise couvrirait "toutes les pertes liées au piratage". Tether a gelé près de 1,57 milliard de dollars d'actifs liés à l'incident.

Une enquête préliminaire suggère que la faille aurait débuté par le piratage de l'ordinateur portable d'un ingénieur de Binance, permettant des retraits non autorisés. Binance assure que les fonds des utilisateurs restent en sécurité et a suspendu par précaution tous les dépôts et retraits.

Les marchés ont réagi dès l'ouverture des échanges asiatiques vendredi. Le bitcoin a reculé de plus de 3%, à son plus bas niveau en six semaines, à 76 368 dollars, avant de recouper ses pertes pour s'échanger autour de 78 500 dollars. Les actions de Coinbase ont chuté de 4,7% et celles de Strategy de près de 6% hors séance aux Etats-Unis.