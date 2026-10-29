Tether et Circle gèlent 2,38 milliards de dollars après l'annonce par Binance d'un incident de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Circle CRCL.N et Tether ont gelé, jeudi, plus de 2,38 milliards de dollars en stablecoins après que Binance a annoncé enquêter activement sur un éventuel problème de sécurité.

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a déclaré dans un message publié sur X que ses équipes examinaient d'urgence toutes les informations pertinentes et a ajouté que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité.

La société de cryptomonnaies Ripple avait gelé environ 200 millions de dollars, a déclaré Yi He, cofondateur de Binance, sur X.

Le cofondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui ne dirige plus l’entreprise, a écrit sur X que l’incident « ressemblait à un piratage ».

Tether, qui émet le plus grand stablecoin au monde, a déclaré avoir gelé près de 1,57 milliard de dollars en lien avec ce piratage, tandis que Circle a gelé plus de 800 millions de dollars.

Circle, un autre émetteur de stablecoin, suit de près les informations faisant état d’une faille potentielle impliquant Binance, a écrit son cofondateur et directeur général Jeremy Allaire dans un message sur X, ajoutant que la société continuerait à apporter son soutien à l’enquête.

Binance compte plus de 335 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde, selon son site web. Les plateformes d’échange de cryptomonnaies telles que Binance permettent aux utilisateurs d’acheter, de vendre ou d’échanger des actifs numériques.

Binance.US, une plateforme d’échange de cryptomonnaies distincte, a déclaré ne pas avoir été touchée par cet incident de sécurité.