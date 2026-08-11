Disney remporte les droits mondiaux de diffusion en streaming des courses de Formule E

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Disney DIS.N a annoncé mardi avoir signé un accord pluriannuel pour diffuser en streaming les courses de Formule E 100 % électriques dans le monde entier, dans 144 territoires, sur Disney+, les courses étant également disponibles sur ESPN et ESPN+ aux États-Unis.

La demande de programmes sportifs en direct est considérée comme essentielle pour le secteur des médias, car elle attire les jeunes fans et contribue à fidéliser les abonnés au streaming pendant des mois grâce à des événements réguliers.

* La nouvelle saison 2026-2027 comptera 21 manches réparties sur 13 épreuves, emmenant la Formule E dans des villes telles que Djeddah, Austin, Miami, Monaco et Mexico. La saison débutera le 18 décembre à Djeddah et s’achèvera avec la dernière manche à Tokyo, le 25 juillet de l’année prochaine.

* Ces nouveaux accords viennent s’ajouter au portefeuille sportif de Disney, qui comprend notamment certains droits de diffusion du football de la LALIGA, des matchs de la NBA et la Ligue des champions féminine de l’UEFA.

* Détenue majoritairement par Liberty Global, la Formule E prévoit de lancer son véhicule électrique de nouvelle génération, le GEN4, que la ligue décrit comme “le lancement de la voiture de course électrique la plus rapide et la plus avancée technologiquement jamais construite”.

* Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

* La ligue a indiqué qu’elle maintiendrait ses partenariats de diffusion télévisée.

* La Formule E avait précédemment conclu un partenariat avec CBS Sports, les courses étant diffusées sur CBS, Paramount+ et The Roku Channel aux États-Unis.