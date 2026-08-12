Vestas a le vent en poupe et revoit à la hausse ses prévisions 2026

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Porté par la hausse des volumes installés, le fabricant danois d'éoliennes Vestas, numéro un européen du secteur, a multiplié par huit son bénéfice net au deuxième trimestre et relevé ses prévisions annuelles, selon son rapport annuel publié mercredi.

Longtemps pénalisé par des perturbations des chaînes d'approvisionnement et le renchérissement des coûts, l'industriel a dépassé les attentes des analystes.

Vestas table désormais une marge EBIT comprise entre 7 et 9% contre 6 à 8% annoncés précédemment.

Les prévisions de chiffre d'affaires sont maintenues entre 20 et 22 milliards d'euros en dépit d'un environnement géopolitique mouvementé et des tensions liées aux droits de douane qui continuent de nourrir l'incertitude.

D'avril à juin, le groupe a enregistré un bénéfice net de 285 millions d'euros.

Son chiffre d'affaires a atteint 4,72 milliards d'euros, en hausse de 26% en glissement annuel.

Les prises de commandes de turbines se sont élevées à 3.349 MW, soit une augmentation de 67% par rapport au deuxième trimestre 2025. La valeur du carnet de commandes de turbines éoliennes s'établissait à 36 milliards d'euros au 30 juin.

"La demande de solutions d'énergie éolienne reste forte, portée par le besoin croissant d'une énergie sûre, abordable et durable", s'est félicité le directeur-général du groupe, Henrik Andersen, cité dans le rapport trimestriel.

Longtemps leader du secteur, Vestas a été relégué à la cinquième place du fait de la concurrence chinoise.

La Chine, acteur majeur du secteur de l'éolien depuis la fin des années 2000, s'est installée ces dernières années au premier rang mondial.

De nombreux pays occidentaux s'alarment de l'afflux d'exportations chinoises bon marché déstabilisant les fabricants occidentaux, comme Vestas.

Début février, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur le géant chinois des turbines Goldwind, soupçonné de concurrence déloyale à cause de l'avantage jugé inéquitable des subventions de Pékin.