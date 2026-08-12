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L'Europe attendue en petite baisse, prudence avant l'inflation US
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 09:03
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Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.

Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, alors ‌que les marchés attendent la publication de données d'inflation cruciales pour déterminer la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que s'évanouissent les espoirs d'une fin rapide du ​conflit en cours au Moyen-Orient.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait ouvrir sur baisse de 0,02%.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,04% pour le Dax à Francfort de 0,21% pour le FTSE à Londres et de 0,06% pour l'EuroStoxx 600.

Alors que des informations semblaient indiquer mardi qu'un accord entre Washington et Téhéran permettant une réouverture ​du détroit d'Ormuz était imminent, le secrétaire du conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei, a déclaré que la voie navigable essentielle au commerce mondial du pétrole et du gaz resterait fermée tant que les Etats-Unis n'accepteraient pas ​les conditions de l'Iran.

Ces déclarations, ainsi que des rapports d'attaques des Houthis contre des ⁠navires marchands, ont douché les espoirs d'un apaisement des tensions dans le golfe Persique, ce qui soutient toujours les cours du pétrole mercredi, les deux références mondiales ‌approchant les 90 dollars le baril, proches d'un pic d'une semaine.

Vers 06h45 GMT, le Brent progresse de 0,53% à 89,38 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,59% à 83,69 dollars.

En l'absence de progrès sur le front géopolitique, l'attention est braquée sur ​les États-Unis où la publication des chiffres de l'indice des prix ‌à la consommation (CPI), prévue à 12h30 GMT, dans un contexte où la flambée des prix de l'énergie continue d'alimenter l'inflation ⁠dans la première économie mondiale.

"Les investisseurs semblent réticents à se lancer dans des achats massifs avant la publication, plus tard dans la journée, des chiffres du CPI américain, les marchés s'efforçant toujours d'évaluer si la Réserve fédérale pourrait avancer le calendrier de ses hausses de taux", selon Wataru Akiyama, stratège chez Nomura Securities.

Bien que les chiffres de l'inflation ne prennent ⁠pas en compte la dernière remontée ‌des cours de l'or noir, les données permettront de définir les anticipations quant à la prochaine décision sur les taux de la Réserve fédérale.

"Tout ⁠le monde a les yeux rivés sur le rapport du CPI", a souligné dans un podcast Skye Masters, responsable de la recherche sur les marchés à National Australia Bank.

En ‌attendant les données de l'inflation, les opérateurs poursuivent la lecture des comptes trimestriels des grandes entreprises européennes, la saison des résultats approchant doucement de son ⁠terme avec notamment les publications de TUI ou ABN Amro.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a ⁠fini en baisse mardi en raison des doutes ‌croissants sur l'imminence d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, tandis qu'Amazon et Alphabet ont aussi pesé sur la tendance.

L'indice Dow Jones a cédé 0,34%, ou 184,13 points, à ​53.791,85 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 24,91 points, soit 0,32% à 7.728,20 points.

Le ‌Nasdaq Composite a reculé de son côté de 159,91 points, soit 0,60% à 26.445,446 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei était volatil à l'approche de la clôture, oscillant entre vert et rouge sur ​fond d'attentisme avant les données de l'inflation américaine et d'hésitations face aux incertitudes sur le Moyen-Orient.

En Chine, le rebond des valeurs technologiques a compensé les tensions géopolitiques, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations gagnant 0,65%, tandis que le SSE Composite de Shanghaï s'octroie 0,35%.

"Bien que des incertitudes subsistent - notamment des risques propres aux entreprises durant la saison ⁠des résultats et des évolutions ponctuelles du contexte géopolitique - les facteurs négatifs pesant sur le marché se sont atténués par rapport au mois de juillet", selon les analystes de China Dragon Securities dans une note.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong perd 1,01%.

TAUX

Le Bund allemand à dix ans recule de 1,9 point de base à 3,1584%. Le deux ans perd 0,1 point de base à 2,7843%.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,2 point de base à 4,6823%. Le deux ans perd 0,2 point de base à 4,2157%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,05% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,04% à 1,1535 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inflation CPI juillet +0,1% -0,4%

- sur ​un an +3,4% +3,5%

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)

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Pétrole WTI
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