Digital Realty, société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres de données, s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis 17 ans grâce à des perspectives optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - ** Vendredi, l'action de Digital Realty ( DLR.N ) a bondi de 14,3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis trois mois, à 204,98 dollars, après que la société a revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la forte demande en centres de données de la part des clients du secteur de l'IA

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis mars 2009 ** La société d'investissement immobilier (REIT) basée au Texas a annoncé jeudi soir qu' tablait désormais sur un FFO ajusté de 8,15 à 8,20 dollars par action pour l'exercice 2026, contre 8 à 8,10 dollars par action auparavant, et sur un chiffre d'affaires de 6,85 à 6,95 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 6,65 à 6,75 milliards de dollars

** La société a publié pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 1,92 milliard de dollars et un FFO de base de 2,65 dollars par action, deux chiffres supérieurs aux estimations de Wall Street, selon les données de LSEG

** TD Cowen relève la recommandation sur DLR de « conserver » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 192 $ à 222 $

** Dans la foulée d’une forte activité de location depuis le début de l’année, la direction de DLR estime que son carnet de commandes record permettra une croissance « à deux chiffres pendant plusieurs années » du FFO de base par action, ce qui constitue un changement notable par rapport aux messages précédents, écrit TD Cowen dans une note

** JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $

** Les actions des sociétés comparables Equinix EQIX.O et Iron Mountain IRM.N ont progressé respectivement de 6 % et 5 % au cours de la séance

** Grâce à cette hausse, l’action DLR affiche une progression d’environ 32 % depuis le début de l’année et surperforme largement la hausse d’environ 1,6 % de l’indice immobilier S&P 500 .SPLRCR

** Sur 34 analystes, 27 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 7 recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 221 dollars