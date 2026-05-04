Diamondback revoit à la hausse ses prévisions de production annuelle grâce à la remontée des cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général au paragraphe 3, de précisions tout au long du texte et du commentaire de l'analyste au paragraphe 13; mise à jour des cours de l'action) par Vallari Srivastava

Le producteur américain de schiste Diamondback Energy

FANG.O a relevé lundi ses prévisions de production annuelle, après avoir dépassé les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre grâce à la remontée des cours du pétrole.

Le premier trimestre a été marqué par l'incertitude géopolitique et une extrême volatilité des prix du pétrole, qui ont bondi de plus de 87% cette année après que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les chaînes d'approvisionnement et endommagé des infrastructures énergétiques clés.

"Nous pensons qu'il existe un déséquilibre légitime entre l'offre et la demande et que le signal de prix qui en découle est le catalyseur nécessaire pour commencer à augmenter la production", a déclaré le directeur général Kaes Van't Hof.

Bien que les activités de Diamondback soient basées aux États-Unis, la société bénéficie de la hausse des prix des matières原材料. Le prix réalisé pour chaque baril de pétrole produit a augmenté de 3,5% pour s'établir à 72,53 dollars.

"Grâce à notre positionnement, à notre préparation et à ce signal de prix, nous mettons immédiatement sur le marché des barils supplémentaires", a déclaré Van't Hof , ajoutant que la société était bien placée pour répondre à l'environnement macroéconomique actuel.

Diamondback prévoit de déployer cinq équipes de complétion et d'ajouter deux à trois plateformes d'ici la fin de l'année 2026, un plan qui, selon Van't Hof, lui permettra de maintenir l'efficacité de ses investissements.

Pour l'ensemble de l'année, elle prévoit des dépenses d'investissement d'environ 3,9 milliards de dollars, contre 3,75 milliards précédemment.

Diamondback prévoit désormais de produire plus de 972 000 barils équivalent pétrole par jour en 2026, contre une projection antérieure de 926 000 à 962 000 boepd.

La société a déclaré qu'elle visait à maximiser la valeur pour les actionnaires par le biais de rachats opportunistes plutôt que de rendements alloués, ajoutant que les dividendes variables "seraient mis de côté pour l'instant".

Au cours du premier trimestre, Diamondback a produit 979 356bep/j, contre 850 656 bep/j un an plus tôt.

La société basée à Midland, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 4,23 dollars paraction au premier trimestre, contre des estimations des analystes de 3,30 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Scott Hanold, analyste chez RBC Capital Markets, a qualifié ces résultats de positifs, attribuant la baisse de près de 1% du cours de l'action après la clôture à un "positionnement des investisseurs en prévision de la publication".