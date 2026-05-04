Diamondback revoit à la hausse ses prévisions de production annuelle alors que les prix du pétrole remontent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des perspectives, reformulation du paragraphe 1)

Le producteur américain de pétrole de schiste Diamondback Energy FANG.O a relevé lundi ses prévisions de production annuelle, après avoir dépassé les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre grâce à la remontée des cours du pétrole.

Le premier trimestre a été marqué par l'incertitude géopolitique et une extrême volatilité des prix du pétrole, qui ont bondi de plus de 87% cette année après que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a perturbé les chaînes d'approvisionnement et endommagé des infrastructures énergétiques clés.

Bien que les activités de Diamondback soient basées aux États-Unis, la société bénéficie de la hausse des prix des matières premières. Le prix réalisé pour chaque baril de pétrole produit s'est établi à 72,53 dollars, contre 70,06 dollars un an plus tôt.

“Grâce à notre positionnement, à notre préparation et à ce signal de prix, nous mettons immédiatement sur le marché des barils supplémentaires”, a déclaré le directeur général Kaes Van't Hof dans un communiqué, ajoutant que la société était bien placée pour répondre à l'environnement macroéconomique actuel.

La société prévoit désormais de produire plus de 972.000 barils équivalent pétrole par jour en 2026, contre une projection antérieure de 926.000 à 962.000 bep/j.

Elle a également relevé son budget d'investissement à environ 3,9 milliards de dollars en 2026, contre 3,75 milliards de dollars auparavant.

Au cours du premier trimestre, Diamondback a produit 979.356bep/j, contre 850.656 bep/j un an plus tôt.

La société basée à Midland, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 4,23 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre des estimations des analystes de 3,30 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la société a reculé de 1% après la clôture.