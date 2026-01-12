Diamondback Energy signale des prix plus bas pour la production de pétrole au quatrième trimestre

Le producteur de schiste américain Diamondback Energy FANG.O a signalé lundi une baisse des prix de sa production de pétrole au quatrième trimestre, par rapport aux trois mois précédents.

Les prix du pétrole LCoc1 ont baissé de 9,2 % au cours du trimestre clos le 31 décembre, les inquiétudes concernant l'offre excédentaire et les tarifs douaniers l'emportant sur les risques géopolitiques.

La société a déclaré que les prix moyens réalisés, ou le prix qu'elle a reçu pour la production totale de pétrole, ont baissé à 58,00 dollars par baril au quatrième trimestre, contre 64,60 dollars par baril au cours des trois mois précédents.