Diamondback Energy perd du terrain, le principal actionnaire s'apprêtant à réduire sa participation

10 mars - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz naturel Diamondback Energy FANG.O ont baissé de 2,2 % dans les échanges prolongés à 174,39 $ après le lancement d'une offre secondaire ** La société FANG basée à Midland (Texas) annonce que SGF FANG Holdings (SGF) va céder 11 millions d'actions
** SGF est détenue par Lyndal Stephens Greth, fille de feu Autry Stephens, fondateur d'Endeavor Energy Resources. Elle détient une participation de 34,4 % suite à l'acquisition d'Endeavor par FANG pour 26 milliards de dollars en 2024 ** FANG a ~281,3 millions d'actions en circulation au 6 mars, selon le prospectus
** Evercore, Citigroup, JP Morgan sont les co-responsables de l'offre
** L'action de FANG a terminé en baisse de 2,5 % à 178,37 $, réduisant le gain depuis le début de l'année à ~19 %. A titre de comparaison, l'indice S&P 500 Energy .SPNY a réalisé un gain de 23% en 2026
** 31 des 32 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 186,50 $, selon les données de LSEG
