 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Diamondback Energy perd du terrain, le principal actionnaire s'apprêtant à réduire sa participation
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 21:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz naturel Diamondback Energy FANG.O ont baissé de 2,2 % dans les échanges prolongés à 174,39 $ après le lancement d'une offre secondaire ** La société FANG basée à Midland (Texas) annonce que SGF FANG Holdings (SGF) va céder 11 millions d'actions

** SGF est détenue par Lyndal Stephens Greth, fille de feu Autry Stephens, fondateur d'Endeavor Energy Resources. Elle détient une participation de 34,4 % suite à l'acquisition d'Endeavor par FANG pour 26 milliards de dollars en 2024 ** FANG a ~281,3 millions d'actions en circulation au 6 mars, selon le prospectus

** Evercore, Citigroup, JP Morgan sont les co-responsables de l'offre

** L'action de FANG a terminé en baisse de 2,5 % à 178,37 $, réduisant le gain depuis le début de l'année à ~19 %. A titre de comparaison, l'indice S&P 500 Energy .SPNY a réalisé un gain de 23% en 2026

** 31 des 32 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 186,50 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

DIAMONDBACK ENG
178,3700 USD NASDAQ -2,46%
EVERCORE-A
286,960 USD NYSE +0,44%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
90,95 USD Ice Europ +1,29%
Pétrole WTI
86,82 USD Ice Europ +1,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/03/2026 à 21:59:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Bourse de New York, le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Moyen-Orient: la chute du pétrole saluée par les Bourses mondiales
    information fournie par AFP 10.03.2026 22:07 

    Après plusieurs jours de flambée, les prix du pétrole ont finalement chuté mardi suite aux déclarations de Donald Trump affirmant que la guerre avec l'Iran est "quasiment" terminée, un repli salué par les Bourses mondiales. Le président américain a aussi affirmé ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump parle à la presse, avec son ministre de la Défense Pete Hegseth dans son dos, à bord de l'avion présidentiel Air Force One en direction de Miami, le 7 mars 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Pour Trump et son gouvernement, un langage bravache dans la guerre contre l'Iran
    information fournie par AFP 10.03.2026 22:01 

    Lorsque le chef d'état-major américain, le général Dan Caine, a exprimé mardi son "respect" envers les combattants iraniens, ses remarques sont venues en contraste avec la rhétorique souvent vantarde et moqueuse affichée par Donald Trump et son gouvernement depuis ... Lire la suite

  • L'AI World organisé par Oracle. (Crédit: / Oracle)
    Oracle dit anticiper un essor de l'IA jusqu'en 2027 au moins
    information fournie par Reuters 10.03.2026 21:59 

    Oracle ORCL.N a prédit mardi que la demande pour les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle (IA) continuerait de soutenir son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à celui attendu par Wall Street jusqu'en 2027. Ce communiqué, effectué à ... Lire la suite

  • Un Falcon 10X présenté au siège de Dassault, à Bordeaux, le 10 mars 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Dassault dévoile le Falcon 10X, jet d'affaires inspiré du Rafale
    information fournie par AFP 10.03.2026 21:58 

    Maître des chasseurs Rafale, le français Dassault a dévoilé le Falcon 10X, son dernier jet privé, plus rare et plus cher que ses concurrents nord-américains, mais attendu pour ses performances issues de technologies militaires dans un marché en croissance. Dans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank