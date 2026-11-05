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Diageo fait bien mieux que prévu grâce à l'Amérique
information fournie par AOF 05/11/2026 à 10:50

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(Zonebourse.com) - Le groupe britannique de spiritueux Diageo monte ce jeudi à la Bourse de Londres, après avoir fait état d'un démarrage solide pour son exercice fiscal 2026/2027 entamé en juillet, grâce notamment à un repli moins marqué que prévu de ses ventes en Amérique du Nord, son premier marché.

L'action du propriétaire du whisky Johnnie Walker et de la vodka Smirnoff gagnait 3,1% à 1 870 pence, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100.

Le numéro un mondial des spiritueux a fait état ce matin d'une croissance organique de 1,4% au titre de son premier trimestre clos fin septembre, grâce à des volumes en hausse de 1,1% et une amélioration de 0,3% de ses prix, une performance au-dessus du consensus qui prévoyait une décroissance organique de l'activité de l'ordre de 0,4%.

En Amérique du Nord, où Diageo génère plus de 35% de son chiffre d'affaires, les ventes nettes ont reculé de 3,6% en données organiques alors que le consensus anticipait un repli de près de 7%.

Ses ventes ressortent cependant en hausse dans les autres régions, qu'il s'agisse de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique ( 2,4% en organique), de l'Asie Pacifique ( 4,1%), de l'Amérique Latine et des Caraïbes ( 4,8%) ou de l'Inde ( 3,4%).

Objectifs annuels confirmés

Les analystes saluent ce matin des chiffres encourageants dans un marché toujours difficile, où la persistance des tensions inflationnistes due à la cherté des prix de l'essence pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

"Il s'agit d'un premier trimestre tout à fait honorable", réagissent les équipes de Jefferies. "Le marché américain, dont l'évolution est déterminante, enregistre une baisse de son chiffre d'affaires moins prononcée qu'anticipé", relève le courtier américain.

"C'est une entrée en matière solide pour l'année et un pas dans la bonne direction", poursuit le broker.

Le groupe a confirmé ses objectifs annuels, expliquant qu'il commençait à tirer profit des nombreuses mesures prises en interne

Il redit prévoir une croissance organique stable de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2026/2027 assortie d'une amélioration de 1% à 5% de son résultat d'exploitation, hors changements de périmètre, par rapport à l'exercice précédent.

A Paris, le titre de son concurrent Pernod Ricard avançait de 1% dans le sillage de cette publication.

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