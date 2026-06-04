DHL va investir environ 160 millions d'euros en France entre 2026 et 2027

Le groupe DHL a annoncé son intention d'investir environ 160 millions d'euros en France entre 2026 et 2027.

Grâce à ce nouvel investissement, le total des investissements du groupe DHL en France sur la période 2018-2027 atteindra près de 900 millions d'euros.

Cette annonce a été faite en marge de la 9e édition du Choose France Summit, un événement phare organisé pour mettre en avant l'attractivité du marché français auprès des entreprises internationales.

Cet investissement sera axé sur l'augmentation des capacités logistiques, la modernisation des infrastructures et l'accélération des efforts de décarbonation au sein de toutes les divisions de DHL en France.

Les investissements prévus concerneront toutes les unités opérationnelles de DHL présentes sur le marché français.

" La France est une plateforme logistique essentielle au coeur de l'Europe et un marché clé pour le groupe DHL ", a déclaré Tobias Meyer, DG du groupe DHL.

" Grâce à cet investissement, nous renforçons notre infrastructure, développons nos compétences et accélérons notre transition vers une logistique bas émissions. "