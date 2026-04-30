DHL affiche une performance supérieure aux prévisions, le titre gagne 2%
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 10:51
Conjuguée à une hausse du rendement d'environ 4 % et à des coûts réduits (notamment grâce à une flotte renouvelée), la performance d'Express est excellente selon Jefferies.
Le flux de trésorerie disponible est également solide, à 1,2 milliard d'euros ( 60 %).
Jefferies souligne également que les prévisions de résultats restent inchangées, avec un EBIT du groupe attendu supérieur à 6,2 milliards d'euros. Le flux de trésorerie disponible devrait toujours se situer autour de 3 milliards d'euros, mais la possibilité de hausse est importante, 1,2 milliard d'euros ayant déjà été perçus au premier trimestre selon l'analyste.
Oddo BHF estime qu'il s'agit d'un début d'année encourageant pour la gestion des coûts malgré un contexte de marché incertain. L'analyste apprécie la capacité de DHL à maîtriser ses coûts.
Oddo BHF estime que malgré des tendances structurelles positives (commerce mondial, e-commerce, externalisation des chaînes d'approvisionnement), la faible dynamique économique mondiale (plus de 90 % du chiffre d'affaires de DHL est lié à la croissance du PIB) pèse sur ses perspectives de croissance à court terme.
"La valorisation actuelle du groupe DHL, à 11,2x l'EBIT/VE 2027 estimé, suggère une décote de 20 % par rapport à ses concurrents, reflétant notamment son profil non spécialisé, mais une prime de 5 % par rapport à la moyenne historique" précise le bureau d'analyse.
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