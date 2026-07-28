DHL a signé un accord pour l'acquisition du groupe Venipak dans les pays baltes

Grâce au rachat des entités de Venipak en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, DHL établira une présence dans la région balte, en combinant l'infrastructure locale de Venipak avec son propre réseau mondial.

Sous réserve des approbations réglementaires d'usage, Venipak intégrera DHL eCommerce, une division du groupe DHL.

Venipak est l'un des principaux opérateurs indépendants de livraison de colis dans les pays baltes. L'entreprise dispose d'environ 800 consignes automatiques, d'un vaste réseau de points de retrait et d'une expertise avérée tant dans le secteur de la livraison interentreprises (B2B) que dans celui de la livraison aux particuliers (B2C).

"Les pays baltes figurent aujourd'hui parmi les marchés du commerce électronique connaissant la croissance la plus rapide en Europe ; c'est pourquoi nous recherchions un partenaire possédant une expertise approfondie du marché local, une marque de confiance et l'ambition de poursuivre son développement", a déclaré Pablo Ciano, DG de DHL eCommerce.

"Venipak rejoint DHL en tant que l'une des entreprises de logistique indépendantes les plus solides de la région balte, forte d'une marque reconnue, d'une équipe très professionnelle, d'une infrastructure performante, d'une grande expertise locale et d'un important potentiel de croissance."