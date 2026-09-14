DFO Management et Sequence, entités de Michael Dell, vont privatiser Baldwin dans le cadre d'une opération de 7,7 milliards de dollars

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(Mise à jour du cours de l'action et ajout de détails tout au long du texte)

DFO Management et Sequence Holdings, dirigées par Michael Dell, le directeur général de Dell

DELL.N , ont annoncé lundi leur intention de retirer de la cote le groupe Baldwin BWIN.O dans le cadre d’une opération évaluée à 7,7 milliards de dollars, offrant ainsi au courtier en assurance une plus grande flexibilité pour mener à bien ses investissements dans l’IA.

Cette opération met en évidence une tendance croissante chez les entreprises à se retirer des marchés boursiers pour financer des mises à niveau coûteuses en matière d’IA. Le retrait de la cote permet aux directions de se concentrer sur des investissements à long terme sans subir la pression du cycle des résultats trimestriels ni les fluctuations du cours de l’action qui accompagnent souvent la compression des marges à court terme lors de réorganisations technologiques majeures.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Baldwin recevront 32,50 dollars par action en espèces.

Cette offre représente une prime d’environ 88 % par rapport au cours de clôture de l’action le 17 juin, c’est-à-dire le cours non influencé avant la publication dans les médias d’informations concernant une éventuelle transaction. Lundi, l’action Baldwin a progressé de 7,3 % pour atteindre 31,83 dollars.

Baldwin, dont la valorisation s’élève à environ 4,14 milliards de dollars, propose des solutions de gestion des risques, des conseils en assurance et des services de souscription assistés par la technologie aux entreprises et aux particuliers.

Cette opération de retrait de la cote — menée par DFO Management, le véhicule d’investissement du fondateur et directeur général de Dell Technologies — apportera également à Baldwin des capitaux à long terme, contournant ainsi les calendriers d’investissement rigides et les sorties forcées typiques des sociétés de capital-investissement traditionnelles.

"Cette opération nous permet d’apporter une valeur immédiate aux actionnaires tout en établissant un partenariat avec Sequence et DFO qui apportera à Baldwin les capitaux à long terme et les capacités d’exécution de pointe en matière d’IA nécessaires pour investir et évoluer au rythme que la situation exige", a déclaré Trevor Baldwin, directeur général de Baldwin.

Une fois la transaction finalisée, prévue au premier trimestre 2027, les salariés éligibles de Baldwin auront la possibilité de transférer une partie de leurs participations, conservant ainsi une participation minoritaire significative dans la nouvelle entreprise privatisée.

Ardea Partners et MarshBerry ont agi en tant que conseillers financiers de Baldwin, tandis que Piper Sandler a conseillé Sequence et DFO.