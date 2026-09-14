DFO Management de Michael Dell et Sequence vont privatiser Baldwin pour 7,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4)

par Pritam Biswas et Arasu Kannagi Basil

DFO Management, dirigée par Michael Dell, directeur général de Dell DELL.N , en collaboration avec Sequence Holdings, va privatiser Baldwin Group BWIN.O dans le cadre d’une opération de 7,7 milliards de dollars, ont annoncé lundi les sociétés, offrant ainsi au courtier en assurance une plus grande flexibilité pour mener à bien ses investissements dans l’IA.

Cette opération reflète une tendance croissante au passage au statut de société privée afin de financer des mises à niveau coûteuses en matière d’IA. Opérer en dehors des marchés publics peut permettre aux directions de se concentrer sur des investissements à long terme sans subir la pression du cycle des résultats trimestriels ni les fluctuations du cours de l’action qui accompagnent souvent la compression des marges à court terme lors de refontes technologiques majeures.

Les actionnaires de Baldwin recevront 32,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d’environ 88 % par rapport au cours de clôture de l’action le 17 juin — le cours non influencé par les rumeurs médiatiques concernant une éventuelle transaction. Lundi, son action était en hausse de 7,5 %, à 31,89 dollars.

“Il s’agit d’une opération solide pour Baldwin et d’un signal positif pour le secteur du courtage. Les sociétés de courtage en assurance restent des investissements attractifs car elles offrent des revenus récurrents, un flux de trésorerie solide et d’importantes opportunités de consolidation sur un marché encore fragmenté”, a déclaré Peter McMurtrie, associé au sein du pôle Assurance du cabinet de conseil West Monroe.

Baldwin, dont la valorisation s’élève à environ 4,14 milliards de dollars, propose des solutions de gestion des risques, des conseils en assurance et des services de souscription assistés par la technologie aux entreprises et aux particuliers.

Cette opération — menée par DFO Management, le véhicule d’investissement du fondateur et directeur général de Dell Technologies — apportera à Baldwin des capitaux à long terme, en contournant les délais d’investissement rigides et les sorties forcées typiques des sociétés de capital-investissement traditionnelles.

“Cette transaction nous permet d’apporter une valeur immédiate aux actionnaires tout en établissant un partenariat avec Sequence et DFO qui apportera à Baldwin les capitaux à long terme et les capacités d’exécution de pointe en matière d’IA nécessaires pour investir et évoluer au rythme exigé par la situation actuelle”, a déclaré le directeur général Trevor Baldwin.

Une fois la transaction finalisée, prévue au premier trimestre 2027, les salariés éligibles de Baldwin auront la possibilité de transférer une partie de leurs participations, conservant ainsi une participation minoritaire significative dans la nouvelle entreprise privée.