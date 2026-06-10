Devon Energy prévoit une production de 1,38 million de barils équivalent pétrole par jour en 2026 après l'accord conclu avec Coterra

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* Devon prévoit de redistribuer jusqu'à 70 % de son flux de trésorerie disponible à ses actionnaires

* Prévoit de rembourser 1,25 milliard de dollars de dette

* Révision stratégique et financière du portefeuille en cours – directeur général Clay Gaspar

(Ajout d'informations contextuelles et de détails tout au long du texte)

Devon Energy DVN.N a prévu mardi que sa production en 2026 s'élèverait en moyenne à 1,38 million de barils équivalent pétrole par jour, après la finalisation de sa fusion avec Coterra Energy.

Cette fusion de 58 milliards de dollars, finalisée en mai, a donné naissance à l'un des plus grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz aux États-Unis. Sa présence dans une demi-douzaine de régions est dominée par la partie du bassin permien située dans le Delaware, au Texas et au Nouveau-Mexique.

La société prévoit également des dépenses d'investissement d'environ 4,9 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, dont plus de 60 % seront alloués au bassin permien, alors qu'elle concentre ses activités autour de ses actifs clés.

Devon a déclaré qu'elle fournirait des mises à jour régulières alors qu'elle cherche à concentrer son portefeuille autour de sa position dans le bassin permien afin d'améliorer le rendement pour les actionnaires.

“L'optimisation de notre portefeuille reste une priorité absolue, et un examen complet de nos critères stratégiques et financiers est en bonne voie”, a déclaré le directeur général Clay Gaspar.

Le producteur de schiste a indiqué qu’il visait à redistribuer jusqu’à 70 % de son flux de trésorerie disponible aux actionnaires grâce à une combinaison d’un dividende trimestriel fixe de 0,32 dollar par action et de son programme de rachat d’actions de 8 milliards de dollars annoncé précédemment .

Devon a indiqué qu'elle prévoyait de rembourser 1,25 milliard de dollars de dette cette année.

Elle a ajouté qu'elle accélérait les synergies liées à la fusion, avec pour objectif de réaliser 600 millions de dollars en 2027 et 1 milliard de dollars de synergies annuelles avant impôts sur une base annuelle d'ici la fin de cette année.

Le mois dernier, Devon a acquis 16.300 acres nets non développés au cœur du bassin du Delaware, au Nouveau-Mexique, pour environ 2,6 milliards de dollars.