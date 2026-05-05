Devon Energy n'atteint pas les prévisions de bénéfices du premier trimestre en raison d'une baisse de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Devon Energy DVN.N a déçu les attentes de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre mardi, la baisse de la production ayant pesé sur les résultats du producteur américain de schiste.

La production du premier trimestre a chuté à 387 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre 388 000 boepd un an plus tôt.

Les prix au comptant du gaz naturel américain au Waha Hub NG-WAH-WTX-SNL dans le bassin schisteux du Permien, dans l'ouest du Texas, sont restés en territoire négatif pendant un record de 61 jours consécutifs, les contraintes liées aux pipelines bloquant le gaz dans la région du Permien, le plus grand bassin schisteux producteur de pétrole du pays.

Le conflit au Moyen-Orient et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui en ont résulté ont fait grimper les prix du pétrole LCOc1 de plus de 88% cette année, mais les producteurs se sont largement abstenus d'augmenter leur production dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue.

Pourle deuxième trimestre, Devon prévoit une production comprise entre851 000 et868 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd), et des dépenses d'investissement de925 millions de dollars .

La société basée à Oklahoma City a affiché un bénéfice ajusté de 1,04 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,06 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.