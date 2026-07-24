Devon Energy envisagerait de céder ses actifs d'Eagle Ford et de Powder River pour 4 milliards de dollars, selon Bloomberg News

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Le producteur américain de pétrole et de gaz Devon Energy DVN.N envisage la vente éventuelle de ses actifs dans les gisements de schiste d’Eagle Ford et de Powder River, qui pourrait rapporter plus de 4 milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette cession potentielle intervient alors que les investisseurs continuent de faire pression sur Devon pour que la société rationalise son portefeuille et se concentre sur ses activités principales dans le bassin permien, à la suite de sa récente fusion avec Coterra Energy, certains actionnaires réclamant une accélération des ventes d’actifs.

Selon le rapport, Devon devrait présenter les grandes lignes d’un examen stratégique de ces actifs lors de la publication de ses résultats début août, bien qu’elle puisse encore choisir de conserver ces propriétés et qu’aucune décision définitive n’ait encore été prise.

Ces actifs sont situés respectivement dans le sud du Texas et dans le Wyoming, et sont considérés comme non essentiels au regard de la stratégie de Devon axée sur le bassin permien, précise le rapport.

Les producteurs américains de schiste ont procédé à des cessions d’actifs afin de réduire leur endettement, dans le sillage d’une vague de consolidation qui a totalisé plus de 450 milliards de dollars de transactions depuis le début de l’année 2023, selon le rapport.

Devon Energy n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.