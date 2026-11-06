Devon Energy dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une production en hausse et à la hausse des cours du pétrole brut

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* La production du troisième trimestre a presque doublé pour atteindre 1,66 million de boepd suite à l'acquisition de Coterra

* Devon prévoit d’intensifier ses rachats d’actions pour atteindre plus d’un milliard de dollars, avec de nouvelles augmentations prévues en 2027

* La revue stratégique est achevée; l’entreprise se concentrera sur le bassin du Permien et conservera ses actifs d’Anadarko, de Marcellus et des Rocheuses

(Ajout des commentaires des analystes, des perspectives et des détails sur l'examen stratégique aux paragraphes 9 à 13; ajout de graphiques)

par Vallari Srivastava

Devon Energy DVN.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre,grâce à la flambée des cours du pétrole brut età une production en hausse.

La guerre en Iran, qui en est désormais à son neuvième mois, a perturbé l’approvisionnement énergétique du Moyen-Orient et le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un goulet d’étranglement maritime crucial.

Le prix de référence du Brent LcoC1 a augmenté de 31% au cours du trimestre de septembre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 89,27 dollars le baril. Le prix réalisé par Devon pour sa production pétrolière a également progressé de 24%, à 79,54 dollars le baril.

La production de la société a presque doublé pour atteindre 1,66 million de barils équivalent pétrole par jour au cours du trimestre par rapport à l’année précédente, stimulée par l’acquisition de Coterra Energy pour 58 milliards de dollars .

En 2027, Devon prévoit de produire 1,6 mmboed et table sur une croissance de la production pétrolière comprise entre 1% et 3%. La société prévoit également des dépenses d’investissement d’environ 5,3 milliards de dollars en 2027, dont près de 75% du budget devraient être consacrés au bassin du Permien.

Le producteur de schiste prévoit également que les rachats d’actions passeront à plus d’un milliard de dollars au quatrième trimestre et augmenteront encore en 2027.

Devon a déclaré avoir achevé l’examen stratégique de ses actifs, lancé sous la pression des investisseurs afin de rationaliser son portefeuille. La société prévoit désormais de se concentrer sur ses activités dans le bassin permien tout en conservant ses actifs d’Anadarko, de Marcellus et des Rocheuses.

Cela suggère que “de nouvelles cessions ne devraient pas être imminentes et seraient plutôt menées de manière opportuniste”, a déclaré Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams Shank & Co.

“Conjugué à une production pétrolière en baisse au troisième trimestre et aux prévisions pour le quatrième trimestre, cela pourrait exercer une certaine pression sur le titre.”

L'action Devon a reculé de 2% après la clôture.

La société prévoit une production pétrolière au quatrième trimestre comprise entre 550 000 et 560 000 barils par jour, contre des prévisions moyennes de 558 140 bpd, selon les données compilées par LSEG.

La production pétrolière du troisième trimestre, qui s’est établie à 553 000 barils par jour, s’est également révélée inférieure aux prévisions de Wall Street, qui tablaient sur 557 150 barils par jour.

Devon, dont le siège est à Houston, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,42 dollar par action au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 1,33 dollar par action.