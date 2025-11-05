Devon Energy dépasse les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à une hausse de la production

Devon Energy DVN.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mercredi, le producteur de schiste américain ayant bénéficié d'une production plus élevée.

Les actions de la société ont augmenté de 1,8 % après la cloche.

La production américaine de pétrole et de gaz a atteint un niveau record en août, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie. La production américaine de pétrole brut a augmenté de 86 000 barils par jour, tandis que la production brute de gaz naturel des 48 États inférieurs a atteint le niveau record de 122,8 milliards de pieds cubes par jour (bcfd).

Devon a également bénéficié d'un bond de 26 % des prix du gaz naturel américain NGc1 au cours de la période juillet-septembre par rapport à l'année précédente, en raison de l'augmentation de la demande pour l'alimentation des centres de données et de la hausse des exportations de gaz naturel liquéfié.

Le secteur de l'énergie a bénéficié d'une augmentation de la demande de gaz naturel, soutenue par les exportations de GNL et l'augmentation de la consommation d'électricité due à des températures plus chaudes et au fonctionnement des centres de données.

La production de Devon au troisième trimestre a atteint 390 000 barils de pétrole par jour, contre 335 000 barils équivalent pétrole par jour il y a un an.

Ses prix moyens réalisés - ou le prix reçu pour la production - se sont élevés à 36,46 dollars par bep au cours de la période considérée, contre 40,71 dollars par bep l'année dernière.

L'entreprise a légèrement revu à la baisse son budget de dépenses d'investissement pour 2025, le situant dans une fourchette de 3,5 à 3,7 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 3,6 à 3,8 milliards de dollars.

Les principaux producteurs américains de pétrole et de gaz ont réduit leurs prévisions de dépenses d'investissement pour 2025 d'environ 2 milliards de dollars, dans un contexte de baisse des prix du pétrole et d'une vague de consolidation du secteur.

La production totale de Devon a augmenté de 17 % pour atteindre 853 000 barils équivalent pétrole par jour au cours du trimestre, tandis que la production de gaz naturel a augmenté de près de 3 % pour atteindre 1,41 million de pieds cubes par jour.

La société basée à Oklahoma City a enregistré un bénéfice ajusté de 1,04 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 93 cents par action, selon les données compilées par LSEG.