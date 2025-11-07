L'Inde achète à GE plus de 100 moteurs pour ses avions de chasse Tejas

Un avion de chasse indien Tejas au salon Aero India 2025 à Bangalore ( AFP / IDREES MOHAMMED )

Le constructeur aéronautique public indien Hindustan Aeronautics Limited (HAL) a annoncé vendredi avoir signé un accord avec l'américain General Electric pour la livraison de 2027 à 2032 de 113 moteurs destinés à ses avions de chasse Tejas, conçus et fabriqués localement.

Les livraisons de GE Aerospace, qui va motoriser une version avancée de l'avion de combat léger Tejas, appelée Mk1A, "s'étaleront de 2027 à 2032", a déclaré HAL dans un communiqué sur X, sans donner de détails sur la valeur du contrat.

L'annonce a lieu un peu plus d'un mois après que l'Inde a passé une commande de 7 milliards de dollars auprès de HAL pour 97 Mk1A.

Cet accord intervient à un moment où les relations entre les États-Unis et l'Inde sont tendues en raison de la décision du président Donald Trump d'imposer des droits de douane sévères en guise de sanction des achats de pétrole russe effectués par New Delhi.

Les deux nations n'ont pas encore conclu d'accord commercial, bien que M. Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi aient adopté un ton plus conciliant concernant leurs relations bilatérales après une détérioration en août.

L'Inde, l'un des plus grands importateurs d'armes au monde, a fait de la modernisation de ses forces armées une priorité absolue et a multiplié les efforts pour stimuler la production nationale.

New Delhi surveille les menaces provenant de plusieurs nations, en particulier du Pakistan voisin, auquel l'a opposé un conflit de quatre jours en mai, leur affrontement le plus grave depuis 1999. Chacun des deux pays avait revendiqué la victoire, se vantant d'avoir abattu les chasseurs de l'autre.