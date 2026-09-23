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Devon en hausse après la publication d'un rapport dans lequel le fonds activiste Toms Capital préconise la vente
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 16:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** L'action du producteur pétrolier Devon Energy DVN.N progresse de 3,2 % à 48,43 dollars

** L'investisseur activiste Toms Capital, dans une lettre, exhorte Devon à explorer d'autres options, notamment une cession, selon CNBC

** Toms figure désormais parmi les cinq principaux actionnaires de Devon – la lettre a été consultée par CNBC

** CNBC rapporte que, lors de réunions ayant précédé l'envoi de sa lettre, Toms avait déjà encouragé une stratégie similaire et exhorte désormais la société à se vendre

** Toms Capital et Devon Energy n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** L'action Devon bénéficie également de la hausse du prix du brut; elle figure parmi les valeurs affichant les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice S&P 500 Energy .SPNY

** En tenant compte des variations de la séance, Devon Energy affiche une hausse de 32 % depuis le début de l’année

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